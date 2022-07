Luego de varias idas y vueltas durante los últimos días, finalmente Dani Alves fue presentado como nuevo jugador del Pumas UNAM de la Liga MX: el vínculo será por una temporada y media, y aunque diga lo contrario: “no vengo aquí a prepararme para el Mundial, vengo a ganar, por la victoria, para hacer feliz a la gente”, entre sus principales objetivos por lo que decidió ser ‘felino, es porque busca agarrar ritmo para Qatar 2022.

Al punto que, cuando aún se encontraba negociando con Pumas su futuro profesional, se conoció que Dani Alves le consultó a Tite si estaría bien llegar al club mexicano y el entrenador de Brasil le dio el visto bueno, porque el lateral quiere sí o sí ir a la Copa del Mundo y no tantearía su panorama con el propio DT de su selección.

Sin embargo, tras ser oficializado nuevo jugador ‘felino’, el camino no será fácil en el segundo semestre del 2022: podría jugar más de 14 partidos, pues los auriazules se medirán ante ‘Rayado’, Barcelona, América, Tigres, Chivas, entre otros. Por eso, aquí te mostramos los equipos que enfrentaría Dani Alves.

El camino de Dani Alves hacía Qatar 2022

J5 Apertura 2022 - 27 de julio ante Mazatlán

J6 Apertura 2022 - 31 de julio ante Monterrey

J7 Apertura 2022 - por confirmar ante Puebla

Amistoso - 7 de agosto ante Barcelona

J8 Apertura 2022 - 13 de agosto ante América

J9 Apertura 2022 - 18 de agosto ante San Luis

J10 Apertura 2022 - 21 de agosto ante Santos Laguna

J16 Apertura 2022 - 24 de agosto ante Tigres

J11 Apertura 2022 - 27 de agosto ante Chivas

J12 Apertura 2022 - 3 de septiembre ante Atlas

J13 Apertura 2022 - 7 de septiembre ante Querétaro

J14 Apertura 2022 - 10 de septiembre ante Toluca

J15 Apertura 2022 - 18 de septiembre ante Cruz Azul

J17 Apertura 2022 - 30 de septiembre ante Juárez

Recordemos que si Pumas queda entre los 12 primeros lugares de la tabla de posiciones, accederá a la siguiente ronda, donde, del 1 al 4 puesto irán directo a Liguilla y del 5 al 12 disputarán el repechaje para entrar a la ‘Fiesta Grande’, la cual consta de cuartos de final, semifinal y final, la misma que será de ida y vuelta. Es decir, Dani Alves podría llegar con ritmo a Qatar 2022.

Dani Alves no perdona al Barça por dejarlo ir a Pumas

Dani Alves decidió regresar al continente americano esta segunda parte del 2022 y, el pasado sábado, fue anunciado como el flamante refuerzo de Pumas UNAM de la Liga MX. El futbolista de 39 años se convertirá en uno de los principales referentes de la institución que sueña con levantar el Apertura 2022.

Tras su presentación y primera práctica con la plantilla, el brasileño conversó con la prensa y no pudo evitar mencionar su abrupta salida de Barcelona, donde no pudo renovar su contrato por decisión del cuerpo técnico liderado por Xavi Hernández: “Al final la vida trata bien a la gente que trata bien a la vida, me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme. Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez, esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato... ¿Qué sucede?, nada, ciao”, inició Dani en diálogo con TUDN.

“No esperaba mucho más, al fin y al cabo firmé seis meses y los cumplí. Podrían haberme avisado antes, porque en el último partido ante el Villarreal hubiera podido despedirme de la gente”, agregó el lateral brasileño.





