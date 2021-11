El CM del Puebla volvió a liarla. En medio de las celebraciones por el ‘Día de Muertos’ en México, los clubes de la Liga MX no desaprovecharon la oportunidad para enviar todo tipo de saludos referentes a este día en sus redes sociales. No obstante, hubo uno en particular que llamó la atención de miles de usuarios, al punto de volverse viral en las últimas horas.

Mientras que equipos como América, Cruz Azul y otros rindieron homenaje al ‘Día de Muertos’ con emotivos mensajes, la ‘Franja’ hizo lo propio pero ironizando un poco la situación. A través de su cuenta oficial de Twitter, el CM del Puebla no tuvo otra brillante idea que recordar a cuatro clubes ‘extintos’ del fútbol mexicano como lo son el Veracruz, los Lobos BUAP, los Jaguares y los Colibríes.

‘‘¡Feliz Día de ...’’, se lee en la publicación del Puebla, junto a un emoji de un dedo señalando hacia abajo, donde se encontraban las cuatro fotos de los equipos antes mencionados. Como si no suficiente ya, la cuenta de la ‘Franja’ se dio el tiempo de etiquetar a los ‘Tiburones Rojos’ y a los Jaguares de Chiapas, quienes no se han manifestado al respecto del saludo.

Origen del ‘Día de Muertos’

El ‘Día de los Muertos’ nace como parte de la cultura mesoamericana, específicamente tiene su origen en los habitantes que estaban en el territorio mexicano y le daban una importancia especial a la muerte diferente a muchos otros. Tal era esa relevancia que hasta creían en un ‘Señor de la Muerte’ llamado ‘Mictlantecuhtli’, y en el inframundo, denominado por ellos como ‘Mictlán’.

Con la llegada de los españoles a América Latina, esta celebración se extendió aún más, se hizo más grande y hasta se volvió mestiza, esto debido a que los habitantes de ese entones recibieron nuevos elementos y significados católicos como la cruz de flores, la cual adoptaron como parte de la celebración y que ahora sirve para honrar y conmemorar a los antepasados.

¿Desde cuándo se celebra?

De acuerdo a muchos historiadores, el ‘Día de Muertos’ se celebra desde la época prehispánica en México. Si bien es cierto que los mexicas también honraban a sus difuntos en otras épocas del año, las celebraciones más importantes solían tener lugar entre septiembre y noviembre, meses en los que terminaba la cosecha de tierra en diferentes zonas de la sociedad azteca de ese entonces.