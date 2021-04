Santiago Ormeño, gran novedad en la lista preliminar de la Selección Peruana para la Copa América, todavía toma de manera prudente su primer llamado a la bicolor, señaló este viernes Nicolás Larcamón, técnico del Puebla.

A pesar de que aún no está definida su presencia en el certamen continental, “es importante” que esté en la consideración de Ricardo Gareca, valoró el DT argentino de 36 años en conferencia de prensa, previo al choque del conjunto poblano frente a Santos Laguna en el cierre del Torneo Clausura.

“Más allá de estar en la prelista de cincuenta, uno espera por el bien de él y porque es su deseo estar en la lista final, que es la que finalmente toma relevancia”, señaló Larcamón con respecto a su dirigido.

Ormeño “está tranquilo” con la buena noticia y no pierde la concentración, detalló el entrenador de ‘La Franja’. “Es un jugador muy sereno que no pierde el foco y no ha modificado su actitud con el trabajo y con el equipo”, agregó.

Con sus 16 goles anotados en 32 partidos de la presente temporada de la Liga MX, entre el Apertura y el Clausura, Santiago Ormeño presenta mejores números en comparación al resto de atacantes de la convocatoria inicial de cincuenta jugadores de la bicolor para la Ciopa América.

Si se cuentan los goles anotados solo en el 2021, el jugador mexicano nacionalizado peruano lleva 7 anotaciones en 16 encuentros con la camiseta del Puebla, equipo dirigido por Juan Reynoso el año pasado.





