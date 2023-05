El Clásico Nacional entre Club América y Chivas de Guadalajara vibrará al máximo este domingo 21 de mayo (8:00 p. m. de la noche en horario de Ciudad de México, CDMX) por el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2023 de la Liguilla MX. El juego definirá al rival de Monterrey y Tigres, equipos que se enfrentan en la otra llave. Revisa la guía TV para seguir el juego completo por señal abierta, cable o streaming.

El duelo más importante del fútbol mexicano que protagonizarán las Águilas y el Rebaño verá por los canales TUDN, Azteca 7, Canal 5 de Televisa, SKY Sports y Afizzionados. También se contará con señal live streaming desde la web de TUDN.com y las plataformas de ViX Plus y Blue To Go Video Everywhere.

La cobertura del América-Chivas de Guadalajara también estará disponible en los Estados Unidos vía TUDN.com, TUDN USA, Univision, TUDN App y Univision NOW.

¿En qué canal pasan club América vs. Chivas de Guadalajara?

Países Canales de TV México Azteca 7, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, VIX+, Sky HD y Afizzionados Estados Unidos TUDN.com, TUDN USA, Univision, TUDN App y Univision NOW Costa Rica Sky HD y TUDN República Dominicana Sky HD y TUDN El Salvador Sky HD y TUDN Guatemala Sky HD y TUDN Honduras Sky HD y TUDN Nicaragua Sky HD y TUDN Panamá Sky HD y TUDN

Canal 5 transmite en vivo el clásico América vs. Guadalajara

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo de la pelea entre América y Chivas.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

TV Azteca 7 transmite en vivo el clásico América vs. Guadalajara

TV Azteca 7 (TV Azteca Deportes) se puede ver por los cableoperados de Dish, SKY, Megacable e Izzi.

AZTECA 7 Canales de TV Streaming Precio DISH 107 SD – 607 HD aztecadeportes.com $339 SKY 107 SD – 1107 HD aztecadeportes.com $339 MEGACABLE 107 SD – 1207 HD aztecadeportes.com $400 IZZI 107 SD – 807 HD aztecadeportes.com $450

SKY Sports transmite en vivo el clásico América vs. Guadalajara

SKY Sports México cuenta con tres transmisión distintas en su parrilla y estas se pueden ver tanto en SD o HD.

Canales 501 SD y 1504 HD de SKY Sports 1

Canales 502 SD y 1502 HD de SKY Sports 2

Canales 516 SD y 1516 HD de SKY Sports 3

TUDN transmite en vivo el clásico América vs. Guadalajara

TUDN México se encuentra disponible en los cableoperadores de Sky, Star TV e Izzi.

TUDN México Canales de TV SKY 547 SD – 1547 Star TV 510 SD Eii NRT Monclova 55 SD – 132.36 – 132.37 – 132.38 Izzi 501 SD – 890 HD

TUDN USA se encuentra disponible en los cableoperadores de Dish Network, DirecTV, Verizon y AT&T.

TUDN USA Canales de TV Dish Network 869 DirecTV 464 AT&T 658 Verizon 1524 Claro TV (Puerto Rico) 614 SD – 1614 HD