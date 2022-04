Atlético San Luis vs. León se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 13 de la Liga MX 2022 desde el Estadio Alfonso Lastras. Las acciones se disputarán desde las 17:00 horas este sábado 09 de abril. Ambos buscan los tres puntos. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro a través de Depor.com.

El equipo de San Luis cerró el Apertura 2021 como duodécimos de la tabla de posiciones. Sus números matricularon cuatro triunfos, ocho empates y cinco derrotas (20 unidades); además, sumaron una diferencia de gol de menos cuatro. Calificaron al repechaje, sin embargo, en esta instancia el Santos Laguna los dejó fuera tras vencerlos 2-0.

Para el nuevo certamen de la Liga MX, el Atlético de San Luis presume entre sus filas al mediocampista Rubens Sambueza (38 años de edad); al centrocampista Andrés Iniestra (25 años de edad); al portero Marcelo Barovero (37 años de edad); y al mediocampista Javier Güémez (30 años de edad).

Atlético San Luis vs. León: horarios en el mundo

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 7:00 p.m.

España: 0:00 (lunes 4 de abril)

Los panzas verdes finalizaron en el tercer puesto del Apertura 2021. Sus números registraron ocho victorias, cinco igualadas y cuatro caídas (29 puntos); también acumularon una diferencia de gol de seis. En su camino a la Final derrotaron al Club Puebla (Cuartos de Final) y a los Tigres de la UANL (Semifinales); sin embargo, el Atlas fue su verdugo en al partido definitorio.

Para la nueva campaña del balompié azteca, el León presume entre sus filas al mediocampista Luis Montes (35 años de edad); al delantero Ángel Mena (33 años de edad); al ariete Santiago Ormeño (27 años de edad); al defensa Andrés Mosquera (31 años de edad); y al zaguero William Tesillo (31 años de edad).

Los potosinos se presentan al mencionado juego como duodécimos de la tabla de posiciones; enlistan cuatro triunfos, dos empates y seis derrotas (14 unidades), así como una diferencia de gol de menos dos. Por su parte, La Fiera arriba como sexto de la general; acumulan cinco victorias, cuatro igualadas y tres descalabros (19 puntos) y una diferencia de gol de cero.

En el Clausura 2022, los rojinegros del Atlas son quienes defienden el título del balompié profesional azteca. Este laurel de ‘Los Zorros’ (el segundo trofeo ligero en su historia) se dio gracias a que en la Final del Apertura 2021 se impusieron en penales al León.

San Luis vs. León: probables alineaciones





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO