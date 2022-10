En el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, Tigres vs. San Luis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se ven las caras por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX. El compromiso se jugará este sábado 1 de octubre desde las 5:00 p.m. (hora peruana y mexicana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Star+(Star Plus) y ESPN México para América Latina, mientras que ViX Plus será la señal encargada pasar el duelo en Estados Unidos. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Tigres y Atlético San Luis.

Al menos con el boleto asegurado para el repechaje, Tigres cerrará la fase regular del Apertura de la liga mexicana visitando a Atlético San Luis. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

¿A qué hora juega Tigres vs. San Luis?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 7:00 p.m.

España: 0:00 (domingo 2 de octubre)

Tigres vs. San Luis: canales del partido y cómo ver por TV

El Tigres vs. San Luis será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga mexicana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez y será transmitido en México, por Star+(Star Plus) y ESPN Mexico. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, se podrá seguir vía ViX+.

Cómo llegan Tigres y San Luis

Tigres jugará su último partido de la fase regular del certamen, con el objetivo de sumar a tres para tentar la posibilidad de clasificar a la liguilla final de manera directa. Para eso, los ‘Felinos’ no solo deben ganar y golear, sino también esperar un duro tropiezo de Santos ante Mazatlán.

A estas alturas del campeonato, Tigres marcha en el quinto casillero, con veintisiete puntos y una diferencia de goles de +7, mientras que los de Torreón son cuartos, con treinta unidades y una diferencia de +14.

El elenco dirigido por Miguel Herrera viene de perder 2-1 en su visita a Puebla, antes del breve receso por la fecha FIFA en el que hubo actividad de distintas selecciones en el mundo.

Al frente estará Atlético San Luis que, apoyado por su gente, intentará asegurar su presencia en el repechaje. Por ahora, la escuadra albirroja es duodécima, con dieciocho unidades.

Tigres vs. San Luis: probables alineaciones

San Luis: Barovero, Chávez, León, González, Cruz, Vitinho, Güemez, Iniestra, Waller, Castro y Hernández. DT: André Jardine.

Tigres: Guzmán, Loroña, Lichnovsky, Angulo, Carioca, Córdova, Vigón, Fulgencio, Thauvin y Gignac. DT: Miguel Herrera.

¿Dónde juega Tigres vs. San Luis?

