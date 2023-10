Partido clave para Atlético San Luis vs. América en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Los de Potosí reciben el líder del Apertura 2023 de la Liga MX con un solo objetivo: no ceder más puntos para no salir de la zona de los 6 mejores de cara a las liguillas finales. El conjunto de casa apenas ha podido ganar uno de sus últimos cinco juegos y espera hacerse fuerte de local en esta fecha 15, mientras que los de André Jardine vienen de 5 victorias al hilo y tienen casi asegurado el primer lugar a poco de finalizar la fase regular del torneo. Revisa los horarios y canales que pasan el juego y mira aquí la transmisión minuto a minuto.

¿A qué hora juegan América vs. Atlético San Luis por Liga MX?

Este será el último partido que se dispute en la jornada del miércoles. América vs. Atlético San Luis se jugará a partir de las 21:00 horas del Centro de México . Mantente atento a la programación para ver el minuto a minuto de este vibrante juego entre el líder, las ‘Águilas’ y los de Potosí que luchan por no salir de la zona de los 6 mejores del campeonato.

¿Dónde ver transmisión América vs. Atlético San Luis por Liga MX?

Solo hay un canal disponible para ver el juego del América vs. Atlético San Luis y será por ESPN . Recuerda que también puedes verlo online por la plataforma de streaming de Star Plus que tiene un costo de suscripción mensual de 9.99 dólares.

Últimos 5 juegos del América en Liga MX

FECHA LOCAL VS. VISITANTE Sábado 28/10 Monterrey 0-3 América Sábado 21/10 América 4-3 Santos Laguna Viernes 6/10 Mazatlán 1-2 América Martes 3/10 América 4-0 Pachuca Sábado 30/9 América 1-0 Pumas

Últimos 5 juegos de Atlético San Luis en Liga MX

FECHA LOCAL VS. VISITANTE Domingo 29/10 Toluca 3-1 Atlético San Luis Miércoles 25/10 Juárez 3-2 Atlético San Luis Domingo 22/10 Atlético San Luis 4-0 Necaxa Domingo 8/10 Tijuana 2-1 Atlético San Luis Viernes 29/9 Atlético San Luis 1-2 Cruz Azul

Alineaciones probables de América vs. San Luis

América: Luis Malagón; Miguel Layún, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes; Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez; Leonardo Suárez, Alejandro Zendejas y Jonathan Rodríguez.

Luis Malagón; Miguel Layún, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes; Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez; Leonardo Suárez, Alejandro Zendejas y Jonathan Rodríguez. Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Ricardo Chávez, Unai Bilbao, Julio César Domínguez, Eduardo Águila; Juan Manuel Sanabria, Mateo Klimowicz, Dieter Villalpando; Vitinho, Jhon Murillo y Léo Botanini.

Momios del partido América vs. San Luis

PARTIDO 1 X 2 América vs. Atlético San Luis -118 +250 +300

América vs. San Luis se verán las caras en la fecha 15 del Apertura 2023 de la Liga MX (Video: Twitter - @ClubAmerica)