De no creer. Considerado en su momento como uno de los mejores porteros de Sudamérica, Esteban Andrada puso fin a su carrera en Argentina para emprender una nueva aventura en el Monterrey de la Liga MX. No obstante, esta no parece haber empezado de la mejor manera, luego de conocerse el desplante que le habría hecho a una de las hinchas más populares de los ‘Rayados’: la señora Lozano.

En su llegada a México, Esteban Andrada fue recibido por una gran cantidad de hinchas de Monterrey y periodistas que esperaban ansiosos por las primeras palabras del portero argentino como jugador de los ‘Rayados’. Entre toda la gente, por supuesto, se encontraba la señora Lozano, quien cargaba con un ramo de flores destinadas para el futbolista que simple y llanamente ‘pasó' de estas.

Como era de esperarse, la acción del futbolista no pasó desapercibida por los seguidores que se hallaban tomando fotos en los alrededores, y rápidamente se viralizó una imagen en la que se puede apreciar el momento exacto en el que Andrada ignora el presente de la señora Lozano y sigue su camino rumbo a las oficinas del Monterrey, generando el enojo de más de un aficionado en redes.

Esteban Andrada rechazó las flores que le llevó la señora Lozano a su llegada a México (Foto: @Pellomaldonado)

Lejos de aclarar este acto que se volvió viral en Twitter, Esteban Andrada habló con la prensa y se declaró “un ‘Rayado’ más” antes de acudir a realizarse el examen médico correspondiente en las instalaciones del club. Cerrada su incorporación, el portero argentino en el segundo fichaje de Monterrey para el Apertura 2021, luego del anuncio de Héctor Moreno hace unos días.

Sobre su salida de Boca Juniors, vale señalar que la relación entre Andrada y el club no tuvo un final feliz, dado que los ‘Xeneizes’ literalmente lo dejaron a su suerte en Ecuador tras contagiarse de coronavirus en su visita al país para disputar la Copa Libertadores. Esto, claro está, molestó al círculo del jugador, que dejó entrever un clima de alta tensión con el equipo que era dueño de su pase.

Así, aprovechando el ambiente en la interna ‘Xeneize’, Monterrey puso en marcha su plan para fichar a Esteban Andrada, aunque es verdad que este no fue el único guardameta por el que preguntaron. Y es que los ‘Rayados’ también manejaron las opciones de Camilo Vargas, Franco Armani y Tiago Volpi. Sin embargo, no pasó de un simple interés y finalmente se decidieron por el ‘1′ de Boca.





