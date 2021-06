Esteban Andrada confirmó su salida de Boca Juniors para anunciar su llegada a Rayados de Monterrey, la primera institución que defenderá fuera de su país natal. “Falta la documentación de firmar, está todo arreglado. En los próximos días estaré viajando para México. Con sacrificio pude llegar a Lanús, hoy, salir al exterior y estar mejor económicamente me pone muy feliz”, mencionó para la cadena ESPN en Argentina.

La escuadra mexicana continúa con su plan de reestructuración de cara al Apertura 2021, y ahora, han dado uno de los ‘bombazos’ del mercado de pases de la Liga MX. A pesar de que el club aún no lo hizo oficial, el guardameta ya se mostró entusiasta en sus redes sociales tras confirmar su llegada al balompié azteca.

Eso sí, el futbolista destacó que necesita un cambio en su carrera, luego de jugar por tres años en Boca Juniors, equipo con el que disputó casi un centenar de encuentro.

“Necesitaba un cambio de aire, es muy intenso, quería cambiar de aire, tenía la sensación de poder ayudar a la familia. Me quedaría a vivir aquí, es una institución para quedarse, en un futuro no descarto volver”, señaló.

Asimismo, el nuevo arquero de Rayados señaló que su salida del elenco argentino se dio de la manera mejora. Como bien sabemos, el equipo xeneize financió la construcción de su casa en Buenos Aires: “Le propuse a Boca que me preste esa plata (dinero) para terminar mi casa, se portó de maravilla conmigo, no dudó. Al otro día se resolvió el tema, hoy le devuelvo lo que me dio”, afirmó.

Por último, Andrada se despidió de toda la afición, a quienes les dedicó un emotivo mensaje: “Agradecerle a toda esa gente que cada que salía a la cancha me ovacionaba. Para mí, ir a esa institución sabía que era la más grande del mundo porque en realidad a dónde vas, en cualquier otro país te habla de Boca. Esto no es un hasta siempre, es un hasta luego. Dejarle algo de lo que Boca me dio. Soy un chico agradecido”, finalizó.

