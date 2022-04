Florian Thauvin es uno de los protagonistas en Tigres y esto es más notorio al pasar las jornadas. Sin embargo, el futbolista francés declaró que antes de aceptar emigrar al balompié mexicano, estuvo cerca de continuar con su carrera futbolística en el AC Milán, sin embargo, destacó que André-Pierre Gignac fue fundamental para tomar la decisión de llegar al conjunto auriazul.

“Recuerdo que mi esposa estaba en la habitación de mi hijo preparándolo para el día y voy a verla y le digo que tenía a Dedé al teléfono, que su club en México me quiere y quiero allá ir. Me dijo que me calmara, que estaba lejos. Mi futuro era estar en el AC Milan, pero tomó tiempo porque no sabían su presupuesto para la próxima temporada. No sabían si iban a estar en la Liga de Campeones. Tenían importantes jugadores para extender. Me pidieron tiempo. Llegó abril y no quería esperar más”.

Thauvin también explicó cómo se dio su llegada a Tigres: “Recibí una llamada de mis gerentes diciéndome que hiciera lo necesario para contactar a Flo y convencerlo de hablar con ellos y para ver si había alguna posibilidad de que viniera. Le dije a mis entrenadores que si lo querían”, dijo el jugador francés.

“Era un jugador libre que valía 30 millones de euros en Transfermarkt, 28 años, internacional, campeón del mundo. Por supuesto, tienen que pagar el precio. Me costó tres semanas de mi vida, todos los días al teléfono, para enviarle fotos de la ciudad, del estadio”, agregó.

En lo que va del Torneo Clausura 2022, Florian ha jugado 11 partidos con los Tigres (10 como titular) y registra hasta el momento tres goles, incluyendo la anotación que le convirtió a los Rayados de Monterrey en el Clásico Regio.

