Cruz Azul vs. Forge FC se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) vía STAR Plus y FOX Sports por el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 16 de febrero del 2022 desde las 8:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Tim Hortons Field. No te pierdas la transmisión y narración por las señales de ESPN, Fanatiz, STAR Plus y FOX Sports para todos los países de Latinoamérica. Engánchate también al minuto a minuto por la web de Depor.com.

El equipo de Juan Reynoso buscará recuperarse después de la última caída en la Liga MX. La ‘Máquina’ ganaba 1-0 el compromiso, pero Necaxa remontó en el tiempo de descuento para vencer por 1-2 y llevarse tres puntos a casa.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Forge FC por la Concachampions?

México: 19:00 horas

19:00 horas Perú: 20:00 horas

20:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Chile: 22:00 horas

22:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos: 17:00 horas PT / 20:00 horas ET

A pesar de los cuestionamientos que recibió el equipo y el estratega peruano, la idea es iniciar con buen pie en el torneo internacional. De hecho, el DT alista rotaciones en la escuadra principal para arrancar el camino en Canadá.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Forge FC por la Concachampions?

Fox Sports y Star Plus son las señales habilitadas para ver el partido de la Concachampions que presentará a Cruz Azul sin Pablo Aguilar, Carlos Rodríguez, Ángel Romero y Adrián Aldrete. Por lesión o decisión técnica, esos jugadores no viajaron a Canadá.

Entonces, Reynoso solo mantendrá en el equipo a Julio Domínguez, quien será acompañado en la zaga por el peruano Luis Abram. En la ofensiva Rómulo Otero, Ignacio Rivero, Santiago Giménez y uno de los últimos en llegar al club: Iván Morales.

De su lado, Forge FC estuvo cerca de conseguir el tercer título seguido de la Premier League de Canadiense y cayó frente a Pacific FC. Precisamente, aquel compromiso fue el último oficial que diputaron antes de chocar con los ‘cementeros’.

Cruz Azul vs. Forge FC: probables alineaciones

Cruz Azul: Sebastián Jurado; José Martínez, Julio Domínguez, Luis Abram, Alejandro Mayorga, Erik Lira, Rafael Baca, Rómulo Otero, Ignacio Rivero, Santiago Giménez, Iván Morales.

Forge FC: Triston Henry; Elimane Oumar Cissé, Garven-Michee Metusala, Dominic Samuel, Kwame Awuah, Alexander Achinioti-Jonsson, Kyle Bekker, David Choiniere, Chris Nanco, Emery Welshman y Tristan Borges.

