Monterrey vs. Mazatlán se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV ) este viernes 11 de marzo desde las 9:06 p. m. (hora mexicana) y 10:06 p. m. (hora peruana) por la fecha 10 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. El partido también será transmitido por FOX Sports App y Fanatiz México, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio BBVA Bancomer y el árbitro Daniel Quintero Huitrón será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Monterrey se ubica en la casilla 11, sumando nueve puntos; en tanto que Mazatlán está en el puesto 17, con tan solo siete unidades.

¿En qué canal ver partido Monterrey vs. Mazatlán?

Costa Rica: Fox Sports App

México: Fox Sports App, Fanatiz México, Fox Sports Cono Norte

Panamá: Fox Sports App

Estados Unidos: Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 2, FOX Deportes

Venezuela: Fox Sports App

¿A qué hora ver partido Monterrey vs. Mazatlán?

Estados Unidos – 7.06 p. m. hora de Los Ángeles

México – 9.06 p. m.

Estados Unidos – 9.06 p. m. hora de Texas

Perú – 10.06 p. m.

Ecuador – 10.06 p. m.

Colombia – 10.06 p. m.

Estados Unidos – 10.06 p. m. hora de Miami

Bolivia – 11.06 p. m.

Venezuela – 11.06 p. m.

Argentina – 12.06 p. m.

Chile – 12.06 p. m.

Uruguay – 12.06 p. m.

Brasil – 12.06 p. m.

Paraguay – 12.06 p. m.

Portugal – 3.06 a. m. (sábado 12 de marzo)

Inglaterra – 3.06 a. m. (sábado 12 de marzo)

Italia – 4.06 a. m. (sábado 12 de marzo)

España – 4.06 a. m. (sábado 12 de marzo)

El nivel de los ‘Rayados’ ha sido muy irregular a lo largo del presente curso, razón por la cual quedaron relegados en la tabla de posiciones. No obstante, el plantel está motivado, luego de acabar con la racha negativa de cuatro partidos sin ganar: hubo triunfo por 2-1 sobre las ‘Águilas’ del América.

Aquella victoria de Monterrey llegó de la mano de Joel Campbell y Rogelio Funes Mori, quienes precisamente son las principales armas ofensivas del equipo. Las anotaciones también sirvieron para eliminar el problema de gol que sufría el club, dado que llevaban tres cotejos sin celebrar.

Debido a ese resultado, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich tienen un panorama positivo para seguir escalando, teniendo en cuenta que tienen dos partidos pendientes. La tarea ahora será hacerse fuerte de local, puesto que el triunfo sobre América fue el único que logró la institución en esa condición en cuatro presentaciones este 2022.

Por su parte, Mazatlán viene descansado, luego de la suspensión del choque contra Pumas UNAM, por los incidentes entre barristas en el Querétaro vs. Atlas. No obstante, la plantilla no ha podido aprovechar al máximo estos días de entrenamiento, dado que no hay un entrenador confirmado, tras la salida de Beñat San José.

En este momento, el club suma tres duelos sin ganar (derrotas 2-0 ante Querétaro y 3-1 frente a Pachuca; mientras que hubo empate 0-0 con Necaxa). Las circunstancias son complicadas, pero los futbolistas saldrán con todo en busca de los puntos valiosos, que les permitan soñar con acceder a la liguilla por el título.

Monterrey vs. Mazatlán: historial de partidos

Solo hay registro de tres partidos entre Monterrey y Mazatlán, los cuales se dieron a partir del 2020. En ese lapso de tiempo, los ‘Rayados’ ganaron dos veces y cedieron un empate. ¿Mantendrán la tendencia favorable?

06-08-2021: Mazatlán 1-1 Monterrey - Liga MX

01-05-2021: Monterrey 1-0 Mazatlán - Liga MX

24-10-2020: Mazatlán 1-2 Monterrey - Liga MX

Monterrey vs. Mazatlán: probables alineaciones

Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, César Montes, Sebastián Vegas, Erick Aguirre, Celso Ortiz, Luis Romo, Rodolfo Pizarro, Maxi Meza, Joel Campbell y Vincent Janssen.

Mazatlán: Nicolás Vikonis; Ygor Nogueira, Néstor Vidrio, Nicolás Díaz, Carlos Vargas, Jorge Padilla, Iván Moreno, Jefferson Intriago, Gonzalo Sosa, Nicolás Benedetti y Miguel Sansores.





