América vs. Chivas se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 8 de la Liga MX 2023 en el Torneo Apertura. El duelo se jugará este sábado 16 de septiembre en el estadio Azteca, desde las 21:10 horas en México y 22:10 en Perú. Ambos equipos buscan los puntos para escalar en la tabla de posiciones. La transmisión estará a cargo de Canal 5 (Televisa) en señal abierta y TUDN si accedes a televisión de paga. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

América buscará vengarse de lo sucedido en el Clausura 2023 y está todo dado para que esto suceda. Arrastra un invicto de seis partidos y dice presente luego de superar 3-2 a Cruz Azul a domicilio en lo que fue una nueva edición del Clásico Joven. Marcha sexto en el torneo doméstico con 11 unidades y es dueño de la cuarta mejor ofensiva con 12 anotaciones, solo por detrás de Atlético San Luis, Tigres y Juárez (15).

Los Azulcremas se ubican solo dos puntos por debajo de sus contendientes por lo que esta será una oportunidad de oro para superarlos en la tabla de posiciones. Para alegría de sus fanáticos hay buenas noticias ya que Henry Martín y Néstor Araujo se recuperaron de sus lesiones y ya entrenan a la par del grupo para ser de la partida el próximo fin de semana.





América vs. Chivas: ¿a qué hora juegan?

México: 9:10 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 10:10 p.m.

Luego de un comienzo arrollador Guadalajara se desinfló y cayó en sus dos compromisos más cercanos en el tiempo, ambos por marcador de 2-1, ante Santos y Monterrey respectivamente. Si bien se ubica cuarto en la clasificación, a tres de distancia de Atlético San Luis, supo liderar la misma durante el primer mes de competencia por lo que buscará trepar nuevamente a la cima a como dé lugar.

Unos días atrás la visita celebró un amistoso contra León en Estados Unidos que culminó 2-0 a su favor. El mismo dejó buenas sensaciones en Veljko Paunovic, flamante entrenador de los Rojiblancos, quien de todas maneras se encuentra preocupado por la salud de Víctor Guzmán. El capitán, pieza indispensable del equipo, no viajó a Chicago por molestias físicas y todo indica que no iría desde el arranque en este Chivas vs América.





América vs. Chivas: ¿dónde ver el partido?

Para ver el partido de América vs. Chivas tienes dos opciones: Canal 5 de Televisa en señal abierta o TUDN en señal de paga. Además, la plataforma de streaming de ViX Plus estará habilitada para ver el Clásico Nacional, aunque tiene un costo de suscripción mensual.





América vs. Chivas: probables alineaciones

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Néstor Araújo, Israel Reyes, Luis Fuentes; Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos; Brian Rodríguez, Diego Valdés, Julián Quiñones; Henry Martín.

Luis Malagón; Kevin Álvarez, Néstor Araújo, Israel Reyes, Luis Fuentes; Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos; Brian Rodríguez, Diego Valdés, Julián Quiñones; Henry Martín. Chivas: Miguel Jiménez; Alan Mozo, Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco Chiquete; Fernando González, Fernando Beltrán; Yael Padilla, Roberto Alvarado, Cristian Calderón; Ricardo Marín.

América vs. Chivas: ¿dónde juegan?





