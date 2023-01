Luego de tres años a la cabeza y tras una pésima participación —al mando de la selección mexicana— en el Mundial Qatar 2022, en donde no pasó a la siguiente fase, el ‘Tata’ Martino renuncio al ‘Tri’. El entrenador argentino, que llegó con bombos y platillos, se fue muy criticado por la afición y los medios de comunicación, quienes lo responsabilizaron totalmente del mal momento del considerado ‘Gigante de la Concacaf’. Las semanas han pasado y, recientemente, el experimentado DT brindó una entrevista en Paraguay, momentos en los que aprovechó para soltar sus valoraciones sobre el fútbol azteca.

Gerardo rompió su silencio y habló sobre su última etapa como seleccionador, para la ‘Radio 780′. Sin medias tintas, precisó que el actual sistema del fútbol mexicano prioriza el negocio, muy por encima del lado deportivo.

“Se nota el negocio demasiado. No estoy en contra del negocio porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él, pero en realidad me gusta algo más equitativo”, aseguró Maritno.

“Entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero no dejar de lado lo futbolístico y que el ‘fut’ también tenga un plan y no sea solo para lucrar, sino no dejar morir el futbol porque también muere el negocio”, agregó.

En esa línea, el técnico ahondó sobre la exportación de jugadores de la Liga MX a Europa. Al respecto, hizo su consideración basada en las fuertes sumas de dinero que se manejan en el torneo local de primera división por futbolistas que carecen de mercado fuera del país.

“En México pasa algo particular: se dan ventas internas de club a club de futbolistas que valen millones. (...) Jugadores que deberían ir fuera y no tienen mercado europeo. Eso daña porque queda en casa y no termina de crecer”, sentenció.

Finalmente, Gerardo Martino aconsejó que, como uno de los objetivos principales en esta nación, se debe fortalecer más el trabajo con los juveniles para que puedan ser transferidos al exterior y “jugar en la elite”.





