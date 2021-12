Son 43 años y amplias experiencias las que relacionan a Gianluigi Buffón y al mundo del fútbol. El portero italiano se encuentra disputando la Serie B con Parma y mantiene vigente la esperanza de seguir cambiando de clubes para la próxima temporada. El campeón del mundo con Italia en 2006, aclaró en entrevista que no le cierra la puerta a ninguna posibilidad de cambiar de camiseta y la Liga MX o MLS también son opción.

En charla con TUDN, el ex portero de la Juventus no le cerró las puertas a ningún reto profesional: “(Jugar en la Liga MX o en la MLS) Son experiencias que me gustaría tener. Luego que regresemos al Parma a la Serie A vemos que pasará. Si tú me preguntas que tengo en mente a futuro, no se si quiero ser técnico o dirigente, quiero dominar el inglés, ser dirigente en Estados Unidos o Australia’', mencionó el actual guardameta del Parma.

En la entrevista, el histórico arquero italiano también fue preguntando sobre su actualidad y si ha pensado en retirarse para la próxima temporada. Todo cabe indicar que la idea de dejar el fútbol no pasa por su cabeza y la premisa que lo mantiene vigente es ‘mejorar’ cada vez más en lo que hace.

“El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. A lo mejor si hubiese ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir”, señaló.

Cabe resaltar que la Liga MX no es esquiva a fichajes con jugadores de renombre o de carácter internacional. Tal es el caso de Tigres que cuenta en sus filas con la presencia de Gignac y Thauvin de nacionalidad francesa. Además de la posible presencia de Jonathan Dos Santos en América que ha paseado su fútbol también por Barcelona en España.





