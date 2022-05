Lo que al inicio parecía un rumor, se haría realidad. Hugo Sánchez es uno de los principales candidatos a tomar el puesto de director técnico en Cruz Azul de cara al Torneo Apertura 2022 en la Liga MX. En entrevista con Marca, el ex goleador mexicano confesó su afán de volver a dirigir y los planes a futuro en su carrera profesional que lo acercarían nuevamente al fútbol.

“Lo que más me ha gustado en mi vida ha sido jugar (fútbol), y después de jugar lo que más disfruto, ya que por la edad no puedo jugar, ya me cruje todo, es la etapa de ser director técnico. Me retiraré cuando crea que la edad ya no me permita tener un aguante en cuanto a la tensión, la presión y que sepa manejar la situación, todavía me siento bien y por eso estuve a punto de llegar a Cruz Azul”, mencionó el goleador histórico de la Selección de México.

Sobre el interés del equipo ‘cementero’, no negó que le gustaría ser parte de un nuevo proyecto y que también espera una llamada porque aún no se comunicaron con él. A su vez, no descartó dirigir algún otro club en México o también a nivel internacional.

“No he recibido una llamada oficial, si cae la llamada llegaremos seguramente a un acuerdo de una u otra manera, si es Cruz Azul o si es otro equipo. No descarto en España, en Europa, prácticamente en cualquier parte del mundo”, agregó en entrevista con Marca.

La posibilidad de Hugo Sánchez en Cruz Azul tomó mucho más fuerza en los últimos días debido a la salida de Juan Reynoso y el anuncio oficial del equipo a través de sus redes sociales. El ex delantero mexicano es uno de los principales candidatos junto a el uruguayo Diego Aguirre.

Por su parte, Juan Reynoso se marchó de ‘La Máquina Cementera’ tras dos campañas consecutivas con un desempeño irregular. El estratega peruano logró el campeonato en el Torneo Clausura 2021, pero no pudo seguir esta línea en el plano local e internacional ya que también cayó eliminado en la Concachampions.





