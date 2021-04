Javier Hernández apareció por última vez en la selección mexicana en septiembre del 2019. En la jornada doble de FIFA, el delantero jugó y anotó un gol en la victoria sobre Estados Unidos (3-0) y se quedó entre los suplentes en la goleada recibida ante Argentina (4-0). En adelante, el jugador no fue considerado por el entrenador Gerardo Martino.

A pesar de la larga ausencia, ‘Chicharito’ Hernández avisó que todavía no le ha cerrado las puertas al combinado nacional. Por el contrario, el atacante está dispuesto a ponerse la casaquilla nuevamente, aunque considera que la mala temporada con Los Angeles Galaxy le restó chances.

No obstante, el goleador histórico de la selección mexicana valoró que no se ha medido con la misma vara a todos. Según el futbolista, hubo otros compañeros que realizaron campañas discretas en sus clubes, pero recibieron menos críticas que él y hasta aparecieron en las listas del ‘Tata’ Martino.

“La temporada pasada fue muy mala para mí, a lo mejor la gente se queda con esto, pero también es como siempre y parte del show; ha habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado, yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron y no lo digo por el entrenador (Martino) en sí, lo digo en general”, declaró en TUDN.

“Yo a la verde obviamente está ahí, ojalá que pueda seguir yendo, que pueda seguir marcando goles, pero yo haré lo que está en mis manos, que es dar una muy buena temporada para que eso pueda ayudar y pueda a lo mejor ser contemplado de una manera y si no, ya no está en mis manos”, agregó ‘Chicharito’ Hernández.

“Yo no me he retirado de la selección mexicana. El día que no quiera ir me voy a retirar... lo llevo diciendo, yo hasta el día que no quiera jugar en una selección me retiro, o el entrenador va a saber que no quiero ir”, concluyó el delantero de Los Angeles Galaxy, quien se alista para iniciar la temporada en la MLS.





