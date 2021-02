No piensa quedarse fuera. Criticado por muchos luego de su mala campaña con Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS), Javier Hernández volvió a ser tendencia en México luego de dar a conocer su intención de jugar el Mundial de Qatar 2022 con el ‘Tri’. El popular ‘Chicharito’ es consciente de que su rendimiento no ha sido el mejor hasta ahora, pero esto no le quita el sueño de disputar su cuarta Copa del Mundo.

De vacaciones en Estados Unidos, ‘Chicharito’ Hernández aprovechó uno de sus ratos libres para interactuar con sus millones de seguidores en Instagram, red en la que se animó a lanzar un reto de verdadero o falso, donde uno sus fans le lanzó la pregunta de aún deseaba representar a México en el próximo Mundial. Hecha la pregunta, la respuesta del ‘14′ no se hizo esperar.

’'Verdadero’', contestó el exjugador de Manchester United, Real Madrid, entre otros, confirmando así que peleará por un cupo en el equipo de Gerardo Martino de cara a la cita mundialista prevista para finales de 2022. Acompañando al texto, ‘Chicharito’ colocó una imagen de él en el Mundial de Rusia y un emoji de manos rezando para dejar claro que su sueño es estar en Qatar.

Javier Hernández y su último guiño en redes para jugar el Mundial con México (Foto: Instagram)

En esta misma línea, cabe mencionar que este no fue el único seguidor que le cuestionó a Javier Hernández sobre su deseo de volver a jugar con México, y es que fueron varios los fans que le repitieron la pregunta. Como era de esperarse, ‘Chicharito’ le contestó a cada uno, y siempre en positivo, reforzando la idea de que hará bien las cosas en adelante para ganarse el derecho de ser llamado por el ‘Tata’.

Mientras tanto, ‘Chicharito’ Hernández sigue poniéndose a punto para la que será su segunda temporada en el fútbol estadounidense, luego de solo haber podido anotar un par de goles en su campaña de debut con Los Angeles Galaxy. No obstante, si hay algo que siempre ha caracterizado el juego del ariete azteca es que siempre deja huella en el club para el que juega, y esta seguramente no será la excepción.

¿’Chicharito’ a Chivas?

En medio de un inicio de temporada para el olvido, millones de hinchas de las Chivas no pudieron ocultar su alegría al enterarse de las chances que existen de que Javier Hernández regrese al ‘Rebaño’ tras su paso por Europa y la MLS, donde aún tiene contrato con LA Galaxy. La noticia la dio el actual presidente deportivo del club, Ricardo Peláez, quien no descartó su próxima incorporación.

En una entrevista para los micros del canal mexicano TUDN, Peláez habló del mal momento por el que atraviesan las Chivas en la Liga MX, ante lo cual fue inevitable tocar el tema de fichajes en el ‘Rebaño’, a lo que el nombre de ‘Chicharito’ Hernández saltó a la luz. ‘Tendríamos que platicar con él, tiene buena relación con nuestro presidente. Nunca diría que tiene las puertas cerradas’', advirtió.