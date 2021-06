Cruz Azul logró salir campeón luego de más de 24 años de intensa sequía de títulos en la Liga MX. El equipo dirigido por Juan Reynoso terminó con la malaria y sumó la novena estrella a sus palmares. El estratega peruano fue vital en la hazaña, y el portero titular del club, Jesús Corona, reveló el discurso motivacional que empleó el ‘Cabezón’ en la final ante Santos que conmocionó a todo el plantel.

En una reciente entrevista, el ‘Chuy’ Corona habló sobre la gran charla que recibieron por parte del DT celeste en el medio tiempo cuando iban abajo en el marcador ante los laguneros. Además, detalló que les dijo que quedarían como ‘pendejos’ en caso pierdan una definición más en su historia.

“Fue muy enérgico en su llamada de atención, habló sobre si queríamos quedar como pendejos… Y fue algo que realmente tocó a todo el grupo, usó otras palabras, pero fue enérgico, cosa que hizo despertar al grupo”, confesó el guardameta de 40 años de edad.

Pablo Aguilar, por su lado, fue tajante, y al cuestionarlo sobre cuáles fueron las palabras de su técnico cuando entró al vestidor al finalizar los 45 minutos, se limitó a contestar lo siguiente: “Nos cag* a todos”, explicó.

Por otro lado, el peruano habló hace unos días sobre como mejoró el nivel de algunos jugadores de su plantel tras tomar las riendas de la institución.

“Poco a poco tuve charlas cortas con ellos preguntándoles: ¿por qué crees que no juegas?, ¿por qué nos ayudarías en tal situación?, ¿en qué posición quieres jugar? Me llamó la atención que el click fue espectacular, no hubo egos, hicieron autocrítica. Todos abrieron los brazos y nos dijeron el tema de algún temor, de cosas por mejorar y así fue con Pol (Fernández), Bryan (Angulo) y Walter (Montoya), que ellos habían tenido una etapa anterior no muy buena y no se sintieron a gusto. Todos me cumplieron a rajatabla y cuando veía que uno medio se doblaba yo iba y hablaba con él”, manifestó.

Dicho esto, se puede ver el gran trabajo de Reynoso, algo que muchos entrenadores en los últimos años de Cruz Azul no pudieron hacer. Ahora, tras este nuevo título, todo parece indicar que el comando técnico se mantendrá para la próxima campaña, luego de que en los últimos días comenzaran a tomar fuerza los rumores acerca de un posible acercamiento con la Selección de Perú.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO