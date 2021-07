Hace unas semanas, José Juan Macías abandonó el fútbol mexicano para convertirse en el flamante refuerzo del Getafe, equipo que actualmente juega en LaLiga Santander. Ahora, el atacante habló sobre su situación actual en España y criticó a los futbolistas que militan en la Liga MX.

“El futbol mexicano está muy inflado”, mencionó el ex Chivas de Guadalajara y León en una entrevista para FOX Sports. Además, agregó que algunos jugadores “no tienen metas de venir acá (fútbol europeo)”, aunque aclaró que es “muy respetable” la decisión que toma cada uno.

En relación a su llegada al viejo continente, JJ Macías aseguró haber cumplido uno de los objetivos que se había propuesto desde que se convirtió en futbolista profesional. “Estoy cumpliendo una meta, más que un sueño. Las metas te las planteas y las logras y los sueños solamente están ahí. Lo único que quiero es ganar un puesto aquí, disfrutarlo y el futuro es incierto”, dijo.

En la misma conferencia de prensa, el futbolista mexicano dejó muy en claro que no se considera una persona prepotente o soberbia, incluso, afirmó que se tiene mucha seguridad y es por eso que se habla sobre él.

“Es muy diferente ser seguro a ser soberbio, tienen muy mal identificado la diferencia. Ser soberbio es yo no aceptar lo que tú me dices; un error, no querer mejorar, ser prepotente, y otra cosa muy diferente es ser seguro. Tienen muy mal pensando las definiciones de esas palabras”, afirmó.

Por otro lado, el mexicano estuvo unos días entrenando por separado al resto del equipo, a raíz de una lesión. Asimismo, Macías lanzó un mensaje en contra de sus detractores, quienes aseguraban que el jugador fingió con el objetivo de no llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección de México.

“Los medios tienen que vender, tienen que generar rating, sino de que van a comer todos los que se mueven alrededor. La gente debe de consumir, pero a mí eso me da igual. La Selección lo está haciendo bien y yo estoy feliz aquí cumpliendo una meta”, finalizó.





