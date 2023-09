¿Se viene el bombazo a la Liga MX? Este martes 26 de septiembre, José Mourinho sorprendió con un enigmático mensaje en sus redes sociales. Y es que el entrenador luso, actualmente en la AS Roma de la Serie A, causó mucha expectativa al anunciar que fue contratado por el “mejor equipo de México”. Sin ninguna duda, unas declaraciones que no solo causó impacto en los amantes del balompié azteca, sino también a nivel mundial.

“Hola, soy José Mourinho. Solo te voy a decir una cosa, me acaba de contratar el mejor equipo de México”, se le escucha decir al estratega en el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el cual no tardó en viralizarse y ya cuenta con miles de reproducciones en la plataforma.

Como era de esperarse, muchos aficionados de diferentes equipos de la Liga MX empezaron a pedir la contratación del portugués. Cabe resaltar que aún no se desconoce cuál será el próximo proyecto de ‘The Special One’, aunque este estaría ligado a una marca o compañía que opera en el país mexicano.

¿Cuál es el presente de José Mourinho?

Es necesario mencionar que José Mourinho es el actual entrenador de la AS Roma, equipo con el que firmó en la temporada 2019-2020. Desde aquel entonces, el DT luso pudo conseguir el título de la Conference League y un subcampeonato de la Europa League con la ‘Loba’.

Ojo, el popular entrenador portugués es el único en la historia en poder sumar los tres títulos más importantes de Europa a nivel de clubes, puesto que tiene en su palmarés la UEFA Champions League, la Conference League y la Europa League.

Eso sí, en su amplia trayectoria en los banquillos, ‘Mou’ registra un total de 26 trofeos, incluyendo todas las ligas de los países que dirigió (España, Inglaterra, Portugal e Italia). Entre los equipos más destacados que dirigió, se encuentra el Porto, Inter de Milán, Real Madrid y Chelsea.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR