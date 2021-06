Cruz Azul se coronó como campeón del Torneo Clausura 2021 de la Liga Mx, tras vencer en el marcador global (2-1) a Santos Laguna. Juan Reynoso, DT de los celestes, acabó con la sequía de títulos que tenía el club hace 23 años. Ahora, en una reciente entrevista para ‘El Canal de Javier Alarcón’, el estratega reveló unos detalles de su llegada al elenco mexicano.

“Ahí es donde me cuentan si me interesaría Cruz Azul, si estaba disponible y me ilusionó mucho; ahí empezó todo porque sabía que estaban con dos opciones más”, mencionó el ‘Cabezón’, quien recibió la llamada de Juan Ordiales, director deportivo de la ‘Máquina’, el 1 de enero.

Tras su llegada al banquillo celeste, Reynoso fue criticado por la mayoría de fanáticos del equipo, pues estos consideraban que no era una opción seria para asumir el proyecto. Sin embargo, la historia mostró todo lo contrario y logró la hazaña de volver a levantar un título con un plantel moralmente destrozado.

Asimismo, el peruano tomó las riendas de la institución, luego de que fueron humillados tras ser considerados como un candidato firme al título del Guard1anes 2020. En ese entonces, Pumas les remontó un 4-0 a 4-4 en la semifinal, lo cual provocó el caos en la directiva y la afición.

Debido a esto, el técnico decidió entablar una comunicación con sus futbolistas para mejorar su rendimiento en la temporada. En la entrevista, mencionó que tuvo conversaciones con Guillermo Fernández, Walter Montoya y Bryan Angulo, elementos que no estaban contemplados al 100% para el torneo, pero que al final terminaron incorporándose a la plantilla titular.

“Poco a poco tuve charlas cortas con ellos preguntándoles: ¿por qué crees que no juegas?, ¿por qué nos ayudarías en tal situación?, ¿en qué posición quieres jugar? Me llamó la atención que el click fue espectacular, no hubo egos, hicieron autocrítica. Todos abrieron los brazos y nos dijeron el tema de algún temor, de cosas por mejorar y así fue con Pol (Fernández), Bryan (Angulo) y Walter (Montoya), que ellos habían tenido una etapa anterior no muy buena y no se sintieron a gusto. Todos me cumplieron a rajatabla y cuando veía que uno medio se doblaba yo iba y hablaba con él”, manifestó.

Al final, y teniendo en cuenta el bajo presupuesto de la ‘Máquina’, la directiva y el comando técnico terminó aceptando estas incorporaciones, para generar mayor competitividad tanto en el plantel como en el campeonato.

