Cruz Azul necesitaba una victoria contra América para clasificar directamente a la Liguilla. Sin embargo, el equipo de Juan Reynoso no pasó del empate 0-0 en el Clásico Joven en el estadio Azteca y ahora tendrá que disputar el repechaje para continuar en la lucha titular del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Por el amargo resultado, los fanáticos de la ‘Máquina’ volvieron a reaccionar contra el estratega peruano. En las graderías y en las redes sociales, todos los fanáticos se expresaron por la irregular campaña que está cumpliendo en la que, además de no ir directo a la ‘Fiesta Grande’, no alcanzaron la final de la Concachampions.

“No estaba enterado que había mucha presión. Todo está bien en el equipo. No escucho, no leo. En la calle, las pocas veces que salgo, son muestras de cariño, pero estas son redes y las redes nos engañan y no nos damos cuenta, pero soy muy consciente de que el equipo tiene cosas por mejorar”, expresó el ‘Ajedrecista’ en conferencia de prensa.

“Ni éramos tan malos después de la derrota ante el San Luis y ni tan buenos con el empate. Nos hubiera gustado ganar, nos está faltando contundencia. Tenemos una semana para preparar, están ‘Santi’ (Giménez) y (Erik) Lira que estuvieron en selección y sabemos que con esa semana nos potenciamos”, agregó el DT sobre el plan con miras a la repesca.

En otro momento, Reynoso comentó sobre la continuidad en el cargo. El ‘Cabezón’ lideró al equipo que rompió una larga racha sin campeonar de Cruz Azul. Pero, desde entonces, el escenario ha cambiado dramáticamente al punto de que muchos dudan sobre la permanencia del retirado defensor.

“Lo demás es decisión de la directiva. Veo a jugadores metiendo, corriendo, no veo nada índole a los jugadores. Dimos un pasito adelante, más allá de que no se logró el resultado. Esto es futbol y lo otro termina siendo morbo. Algunos lo interpretan de acuerdo con lo que piensan”, explicó Juan Máximo ante los medios.

Con el empate, Cruz Azul llegó a 25 unidades que lo ubican en la octava posición que les da derecho a acceder a una repesca a la que avanzan los equipos ubicados entre la posición cinco y 12 y que arranca la siguiente semana. No obstante, el puesto del elenco de Reynoso puede cambiar conforme se cierre la fecha 17 de la etapa regular.





