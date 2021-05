Un hombre de palabra. Apenas unas horas después del título de Cruz Azul ante Santos Laguna en el torneo Clausura 2021 de la Liga MX, Juan Reynoso volvió a ser noticia en México este lunes, luego de conocerse la reunión que mantuvo con el exentrenador de la ‘Máquina Cementera’, Enrique Meza, a quien le obsequió su medalla de campeón con los ‘Azules’.

El hecho fue dado a conocer por la propia hija del hoy entrenador de Cruz Azul, Fernanda Reynoso, quien compartió a través de su cuenta Twitter una fotografía de ambos técnicos. Como bien es sabido por muchos hinchas de la ‘Máquina’, el popular ‘Ojitos’ Meza nunca pudo salir campeón con los ‘Cementeros’, esto pese a haberlos dirigido hasta en cuatro ocasiones.

En esta misma línea, vale destacar que Enrique Meza sí logró jugar finales con Cruz Azul, siendo la última que disputó en 2009, cuando la ‘Máquina’ cayó a manos de Monterrey. No obstante, sus ganas y predisposición de querer replicar sus títulos en otros clubes con los ‘Azules’ hicieron que se ganara el respeto de toda la hinchada con el pasar del tiempo.

Gracias profe Enrique Meza.

Eres el artífice de este presente.

¡Por siempre agradecidos! #JuanReynoso #HazQueSuceda pic.twitter.com/qUkfTzZ7Ih — Fernanda Reynoso (@reynoso_fer) May 31, 2021

Reynoso ya había avisado en conferencia de prensa que obsequiaría su medalla de campeón a Meza, a quien no dejó de elogiar tras el título de Cruz Azul: “Me trajo como jugador y luego me dio la oportunidad de ser auxiliar en Puebla. Ahí me decía ‘ojalá ya alguien acabe con este suplicio y que cuando me levante por las noches no lo piense más’. Esto es para él, la medalla de esta noche la tendrá en su casa resguardada porque es más azul que cualquiera”, contó.

Juan Reynoso tomó las riendas de Cruz Azul en enero pasado en un momento de baja para el grupo, luego de ser eliminado de manera humillante en el Apertura y lo puso en el primer lugar de la clasificación en la fase regular con el mejor ataque y la defensa más segura de todo el torneo, detalles que hacen que su título sea más que merecido.

Desde que ganó la liga en el invierno de 1997, cuando Reynoso era líder de la defensa y capitán, los ‘Azules’ perdieron seis finales, algunas de manera casi surrealista, lo cual provocó la aparición de leyendas acerca de la supuesta maldición que perseguía al equipo. Sin embargo, todo esto llegó a su fin el último domingo, fecha en la que Cruz Azul obtuvo su noveno título de liga.





