Nadie se mete con sus muchachos. Juan Reynoso, entrenador peruano de Cruz Azul, reclamó duramente contra una falta de León, a lo que el árbitro del encuentro no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla por irse de boca. La ‘Máquina Cementera’ vence parcialmente a los locales por 1-0 en el Nou Camp gracias a un gol de Uriel Antuna.

El exDT de Puebla no se quedó callado luego de que el juez del partido no cobrara una falta a favor de Cruz Azul, por lo que el árbitro se dirigió rápidamente al banquillo de los ‘Azules’ para amonestarlo. No contento con la decisión, Reynoso se dejó ver muy molesto en el área técnica. Tras ello, el entrenador se fue a sentar juntos a sus jugadores.

LA PREVIA DEL PARTIDO

León buscará seguir sumando puntos de local. En la fecha anterior, la ‘Fiera’ venció al Pachuca en su casa y este lunes espera hacer lo mismo con el cuadro que dirige Juan Reynoso. Los de Holan vienen del receso por la Fecha FIFA, donde pudieron trabajar mucho más tiempo con la finalidad de seguir consiguiendo resultados.

La ‘Máquina Cementera’, por su lado, no ha pedido en el torneo y en esta jornada tiene una de las visitas más complicadas del campeonato, puesto que es un territorio que se le suele complicar. Esta semana anunciaron tres nuevos refuerzos y esperan tenerlo lo más ante posible.

En la jornada pasada, Cruz Azul dejó escapar la victoria en el Estadio BBVA Bancomer, puesto que luego de ir ganando 2-0 con un hombre de más, los ‘Rayados’ de Monterrey empataron de último momento. Uriel Antuna y el ecuatoriano Brayan Angulo abrieron las acciones.





