La tiene clara. Considerado como uno de los mejores entrenadores que actualmente militan en el fútbol mexicano, Juan Reynoso volvió a ser noticia este lunes luego de declarar ante la prensa sobre sus impresiones acerca del partido entre la Liga MX y la MLS All-Stars por el Juego de las Estrellas 2021. El entrenador de Cruz Azul fue bastante claro al respecto, y aseguró que el duelo va más allá de ser un simple amistoso.

Cuestionado por cómo ve el encuentro de este miércoles 25 de agosto, Juan Reynoso dejó claro todo lo que se juega en Los Ángeles, y desde ya avisó que la Liga MX All-Stars no se lo tomará como una exhibición. ‘’Hoy estamos motivados en dejar lo mejor parada a la liga mexicana y que en un futuro este sea un partido histórico’’, explicó en rueda de prensa.

‘’No es un partido de exhibición, lo tenemos claro. No es una eliminatoria o un partido oficial, para algunos es algo más que eso’’, agregó el entrenador, dejando entrever que el orgullo será lo que se ponga en juego en Los Ángeles. Sobre el once que parara contra la MLS All-Stars, Reynoso no dio pistas sobre la posible alineación titular de la Liga MX, aunque se prevé que será un equipazo.

‘‘Así como uno es peruano, uno tiene agradecimiento por México. Sobre la presión, gracias a Dios uno se va acostumbrando, pero la responsabilidad se acrecentó por la coyuntura del primer partido, de los muchos que ojalá se den, pero queremos quedar en la historia ganando’’, sentenció el DT y vigente campeón de la Liga MX con Cruz Azul.

Marcado por las lesiones de varios jugadores, tanto la Liga MX como la MLS se han visto obligadas a realizar cambios en sus convocatorias. En el caso del equipo que representará al fútbol mexicano, por ejemplo, destacan las ausencias de José Corona (Cruz Azul) y André-Pierre Gignac (Tigres), quienes fueron reemplazados por argentino Nahuel Guzmán (Tigres) y Nicolás Ibáñez (Pachuca).

En la vereda del frente, por su parte, se encuentra el equipo de la MLS All-Stars, liderado en esta oportunidad por Bob Bradley. Golpeado por las bajas de grandes figuras como Javier Hernández o Carlos Vela, el entrenador tuvo que llamar casi de emergencia a Rodolfo Pizarro, quien este lunes se convirtió en el primer jugador en la historia del Inter Miami en participar de este encuentro.





