León vs. Juárez se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este domingo 12 de noviembre por la jornada 17 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. ¿Te gustaría conocer el horario y las opciones para ver el enfrentamiento? Descubre los canales de televisión y los horarios de este destacado partido aquí. El encuentro, crucial para ambos equipos que solo tienen una diferencia de dos puntos, dará inicio a las 8:05 de la noche (hora local - 9:05 p.m. en Perú) y se transmitirá de forma gratuita a través de FOX Sports, Claro Sports, Fanatiz y ViX en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Atento en Depor a la cobertura del minuto a minuto con detalles sobre goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

León vs. Juárez vía FOX Sports y Claro Sports: revisa el horario y dónde ver la Liga MX. (Vídeo: Club León).

¿A qué hora juegan León vs. Juárez?

La confrontación entre León y Juárez tiene programado su inicio a las 8:05 de la noche en México; sin embargo, la hora podría variar dependiendo de tu ubicación geográfica. Si te encuentras en otra nación, puedes verificar el horario aquí.

PAÍS HORARIO Guatemala y Belice 8:05 p.m. Perú, Colombia y Ecuador 9:05 p.m. Bolivia y Venezuela 10:05 p.m. Argentina, Chile y Uruguay 11:05 p.m.

¿Dónde y cómo ver León vs. Juárez?

Si aguardas con emoción el comienzo del partido y prefieres no perderte ni un solo momento del encuentro, te comunicamos que tendrás la posibilidad de seguir el León vs. Juárez en México a través de las transmisiones de FOX Sports, Claro Sports, Fanatiz y ViX. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Últimos 5 partidos de León

FECHA LOCAL VS. VISITA 03/11 Puebla 5-4 León 31/10 León 1-1 Pumas 28/10 Cruz Azul 1-0 León 24/10 León 1-1 Atlas 21/10 León 1-0 Toluca

Últimos 5 partidos de Juárez

FECHA LOCAL VS. VISITA 05/11 Juárez 0-3 Querétaro 01/11 Cruz Azul 2-0 Juárez 29/10 Santos 5-1 Juárez 25/10 Juárez 3-2 Atlético San Luis 20/10 Juárez 0-1 Pachuca

Apuestas del León vs. Juárez

PARTIDO 1 X 2 León vs. Juárez -154 +290 +475

León vs. Juárez: alineaciones probables

León: L. Cota; I. Moreno, A. Frías, P. Bellón, O. Rodríguez; J. Ramírez; Á. Mena, O. Fernández, L. Romero, A. Alvarado; B. Rubio.

L. Cota; I. Moreno, A. Frías, P. Bellón, O. Rodríguez; J. Ramírez; Á. Mena, O. Fernández, L. Romero, A. Alvarado; B. Rubio. Juárez: A. Talavera; D. Campillo, J. García, G. Pelúa, A. Cruz; J. Salas, C. Oliva; D. Chávez, A. García, A. Vukcevic; A. Hurtado.