León vs. Puebla EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de cuartos de final del Apertura 2021 de Liga MX, este domingo 28 de noviembre desde las 9:05 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Claro Sports, Marca Claro, Fox Sports y Fanatiz Mexico. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En Guanajuato, León, del delantero peruano Santiago Ormeño, y Puebla definirán al último clasificado a semifinales del Torneo Grita México Apertura. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio León.

León vs. Puebla: horarios en el mundo

México - 8:05 p.m. - Fox Sports App, Claro Sports, Fanatiz Mexico, Marca Claro y Fox Sports 2 Cono Norte

Perú - 9:05 p.m. - Marca Claro y Claro Sports

Ecuador - 9:05 p.m. - Marca Claro y Claro Sports

Colombia - 9:05 p.m. - Marca Claro y Claro Sports

Bolivia - 10:05 p.m. - Marca Claro y Claro Sports

Venezuela - 10:05 p.m. - Marca Claro y Claro Sports

Paraguay - 11:05 p.m. - Marca Claro y Claro Sports

Chile - 11:05 p.m. - Marca Claro y Claro Sports

Argentina - 11:05 p.m. - Marca Claro y Claro Sports

Uruguay - 11:05 p.m. - Marca Claro y Claro Sports

Brasil - 11:05 p.m.

España - 3:05 a.m. (lunes 29 de noviembre)

En la ida, Puebla hizo respetar la casa y dio la sorpresa al vencer 2-1 a la ‘Fiera’. Pablo Parra y Maximiliano Araujo anotaron para la ‘Franja’, mientras que para la visita marcó Stiven Barreiro.

El triunfo de Puebla significa una gran ventaja para encarar el cotejo de vuelta. Al cuadro dirigido por Nicolás Larcamón le alcanza el empate para avanzar de ronda, pero no se debe confiar.

En la previa, el presidente de Puebla, Manuel Jiménez, expresó su total confianza en el trabajo de Larcamón y lo llenó de elogios.

“Es un técnico muy estudioso, muy inteligente, que lee muy bien los partidos, por supuesto con su cuerpo técnico. Nos gusta su forma de ser y de trabajar. A mí me trae trabajando las 24 horas; hay veces que hasta de madrugada me llama para hacerme algunas consultas y eso me gusta porque veo que le mete pasión a su trabajo”, indicó, según reporta el diario Récord.

Por otro lado, a pesar de la derrota, Ariel Holan, entrenador argentino del León, mantuvo la serenidad y su deseo de que que su escuadra juegue de manera vertical y ofensiva, al estilo del Manchester City o la selección de España.

“No creo que nos llevemos un golpe anímico, si ganamos pasamos, depende de nosotros. Tenemos que insistir sobre nuestra disciplina de juego y ahí cimentar nuestro futbol para buscar la victoria, estoy convencido de que la vuelta será totalmente diferente”, comentó Holan.

León está obligado a ganar para clasificar, así sea 1-0. Recordemos que los ‘Panzas Verdes’, de igualar en el marcador global, se verían beneficiados pues estuvieron mejor ubicados que Puebla en la fase regular.

León vs. Puebla: últimos enfrentamientos

Puebla 2-1 León | 2021

Puebla 0-1 León | 2021

León 1-2 Puebla | 2021

León 2-0 Puebla | 2020

Puebla 2-1 León | 2020

Puebla 1-2 León | 2020

Puebla 2-1 León | 2019

Puebla 0-3 León | 2019

León 0-4 Puebla | 2018

León 2-1 Puebla | 2018

León vs. Puebla; probable alineaciones

León: Cota, Rodríguez, Tesillo, Barreiro, Mosquera, Rodríguez, Colombatto, Meneses, Mena y Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Puebla: Silva, Reyes, De Buen, Segovia, Jaques, Ferrareis, Salas, Corral, Parra, Araujo y Escoto. DT: Nicolás Larcamón.





