León vs. Santos Laguna EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el Estadio León por el Play In de la Liga BetPlay 2023. El compromiso está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 8:06 de la noche (hora CDMX) y será transmitido por Fox Sports, Claro Sports y ViX Premium para México. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

Leon recibe a Santos por el Play In Liga MX. (Video: @clubleonfc)

León vs. Santos Laguna: posibles alineaciones

R. Cola; I. Moreno, A. Frías, W. Tesillo, O. Rodríguez; O. Fernández, J. Rodríguez, F. Ambríz, B. Sánchez; F. Viñas, A. Alvarado. Santos: C. Acevedo; I. Govea, F. Torres, R. Prieto, O. Campos; A. Cervantes, P. Aquino; E. Rodríguez, J. Brunetta, D. Vergara; H. Preciado.