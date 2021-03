Joel Sánchez, quien fue parte de América y Chivas, habló con Diario Marca Claro MVS y se encuentra preocupado por el presente del club de Guadalajara que viene años sin ser protagonista de la Liga MX. Él los comparó con América, Monterrey o Tigres asegurando que para el ‘rebaño’ es difícil jugar finales e incluso clasificar a Liguillas en los últimos años por falta de un proyecto.

Lejano de opinar sobre el actual técnico del club, Sanchéz no mostró una posición fija o dijo si es que el entrenador, Victor Manuel Vucetich, debe seguir o no a cargo del club. Aclara que es un referente del fútbol mexicano, pero no tiene jugadores de mucha proyección como pasaba en otros proyectos. “De hecho Chivas debe tener esa exigencia siempre, y como equipo grande tienes que hacerlo siempre, por eso me extraña mucho que el equipo no sea protagonista desde hace ya varios años, eso es lo que más me está preocupando, que otros clubes tienen un crecimiento brutal, y cito, por ejemplo, al acérrimo rival, que normalmente es candidato a ser campeón en cualquier competencia”, dijo.

Sobre el último partido con América, comentó que estuvo en el estadio haciendo la labor de analista y se llevó un ingrata impresión del accionar del equipo. “Me parece que el equipo mostró poco, porque, a mi entender, el plantel está para jugar a lo mejor siendo más propositivo y más protagonista del partido, independientemente de que ayer fue clásico, me parece que Chivas no está como para respetar a Mazatlán o a Querétaro o a San Luis, al mismo Juárez, y le ha costado con esos rivales. Te encuentras con un equipo como América que viene embalado, con buenos resultados, que tiene jugadores que marcan diferencia y que son contundentes en el frente, pues termina por darse un resultado que es una consecuencia de lo que vimos ayer.”

Joel Sánchez fue jugador de Chivas de Guadalajara (Getty Images).

Joel Sánchez nota extraño el actual proyecto debido a que, comparando con el plantel de años anteriores, el club ha sabido exportar buenos jugadores en ligas del extranjero. “No sé quién lo dice, sí he escuchado por ahí, desgraciadamente hasta viene de adentro, y es incómodo que se pueda cuestionar eso. No juegas en desventaja, si jugaras con 10 o nueve jugadores, sí juegas en desventaja. Chivas también normalmente se queja mucho de que le venden caro o no le venden jugadores mexicanos de calidad”, contó.

Por último, Sánchez habló de América a quienes ve como candidatos y destacó el buen momento de Henry Martín. “Nada que ver. Este es otro armado, otro sistema totalmente diferente, este es un equipo mucho más ordenado. Yo lo cuestionaba en las primeras fechas, porque había tenido unos resultados a lo mejor sin merecerlos tanto, pero en los últimos cuatro partidos el equipo se ha fortalecido, tiene jugadores muy influyentes en zonas de definición; Henry Martín es un jugador que se está consolidando, o Córdova, la verdad el equipo es muy sólido y contundente y aparte juega bien al fútbol. Es un equipo intenso, muy ordenado y, con base en eso, me parece que se está fortaleciendo de la manos de los resultados. Entonces yo sí cuestionaba las primeras fechas, pero ahora veo a un América mucho más sólido y candidato”, declaró.

