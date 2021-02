¿Envidia, dónde? A puertas de la final entre Tigres y Bayern Munich por el Mundial de Clubes, han sido cientos los elogios que ha recibido el cuadro mexicano tras convertirse en el primer representante de la Concacaf en alcanzar dicha instancia. No obstante, el periodista argentino Rodolfo Cingolani dejó claro que no comparte el mismo reconocimiento.

“No es de la misma liga el futbol argentino, que el futbol mexicano. Con todo respeto. ¿Cómo vas a comparar futbol de segunda categoría como el mexicano? Tampoco digamos cualquier cosa”, criticó el periodista de TyC Sports, durante una transmisión en vivo del programa Presión Alta, desprestigiando así por completo el nivel del balompié de la Liga MX.

Como era de esperarse, su opinión no tardó en volverse viral y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Sin embargo, esto no acaba aquí. Y es que el popular ‘Gringo’ Cingolani continuó ‘destrozando’ el fútbol mexicano, asegurando que muchos jugadores que son suplentes en Argentina acaban yendo a México para ser titulares.

Hay una campaña en Argentina de crítica al fútbol mexicano. Le llaman “fútbol de 2nda”. Ayer hubo debate y dejamos callado a uno de ellos... tanto que el panel nos dio la razón pic.twitter.com/MnJ1S3md5X — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 9, 2021

‘‘Tampoco digamos cualquier cosa. Acá en Argentina hay jugadores que son suplentes, de los suplentes de los suplentes, que van a México y siguen jugando, como Sambueza que acá no pudo jugar, no le dio para jugar”, agregó el periodista, recordando el paso de Rubens Sambueza por River Plate entre los años 2003 y 2007, y que hoy es una de las figuras del Toluca en la Liga MX.

Sin duda, el comentario de Rodolfo Cingolani dio pie a un debate en el que ni mexicanos ni argentinos quieren quedar mal, puesto que ante los ojos del mundo ambas ligas son de las mejores del continente. Si bien cierto que la Liga MX cortó lazos con la Conmebol para dejar de participar en la Copa Libertadores por cuestiones de calendario, al día de hoy los directivos de la liga se encuentran en conversaciones para volver al torneo. ¿Lo lograrán?