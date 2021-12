Solo uno de los grandes de México pudo destacar en el año 2021 y esto se logró en el Torneo Clausura 2021 con el título de Cruz Azul. Para el Clausura 2022, el panorama se pinta favorable para algunos y la renovación de planteles aumenta la expectativa de cara a lo que se viene. América, Chivas, Cruz Azul y Pumas se preparan para afrontar un nuevo certamen en el país azteca.

América

‘Las Águilas’ se mantuvieron en la parte alta a lo largo del 2021, pero fue en las etapas decisivas donde cayeron y no pudieron mantener este nivel de la mano de Santiago Solari. Es así que pasaron desapercibidos y solo quedaron en cuartos de final de ambos torneos. Por esta razón, se han intentado reforzar de la mejor manera para el 2022 en el mercado de invierno.

El América ha reportado las bajas de Nico Castillo, Nicolás Benedetti, Renato Ibarra y Sebastián Córdova; por otro lado, han anunciado las incorporaciones de Diego Valdés y Jonathan dos Santos, en espera de la llegada de un jugador que refuerce la defensiva azulcrema.

Chivas

La realidad de Chivas no es la más esperada hace algunos años y no ha podido quedarse entre los mejores 4 equipos en el 2021. La llega de Michel Leaño como nuevo técnico parecía alivianar la situación, pero no fue así ya que no lograron pasar de la ronda del repechaje.

A pesar de tener malos resultados, la actividad en el mercado de fichajes es baja y solo han anunciado a Roberto Alvarado como fichaje. Sin embargo, el ex Cruz Azul llegará como intercambio y significará la salida de Uriel Antuna y Alejandro Mayorga. Por ahora, la llega de algún refuerzo adicional es la mayor expectativa.

Cruz Azul

El equipo de la ‘Máquina Cementera’ tuvo un 2021 cambiante. El Torneo Guard1anes 2021 significó su regresó a los títulos luego de 23 años, pero la temporada siguiente se quedaron en debe porque no pudieron defender su corona y fueron eliminados en etapa de repechaje.

Tras el fracasó que representó el A21 para el equipo de Reynoso, la ‘Máquina’ ha anunciado la llegada de Christián Tabó y en los próximos días harán oficial la llegada de Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, sin embargo, han perdido piezas claves como Orbelín Pineda y Roberto Alvarado, además de las bajas de Walter Montoya, Yoshimar Yotún y Alexis Peña.

Pumas

Sus temporada fueron irregulares y estuvieron cerca de ser la peor ofensiva en el año 2021. Sin embargo, Pumas dio la sorpresa en el Torneo Grita México A21 cuando clasificó a las semifinales. Todo fue lo opuesto en el torneo anterior donde quedaron en la posición 15 y no avanzaron al repechaje.

En el mercado invernal, no han tenido algún anuncio a parte de Omar Islas. Tampoco se espera que haya muchos movimientos y únicamente podrían pelear por mantener algunos préstamos de jugadores como es el caso de Washington Corozo, aunque lo vienen buscando desde Brasil.





