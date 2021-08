Pumas perdió ante Toluca y reafirma su mal momento en la Liga MX. Además, terminó con tres jugadores expulsado como: Alan Mozo, Ángel García y Juan Dinenno. Por esta razón, no podrán estar presentes en el próximo duelo ante Chivas. Para suplantar estas ausencias, deberán recurrir a la cantera, así lo informó Andrés Lillini.

“Tendremos que trabajar y echar manos de fuerzas básicas. No creo pertinente que la salida de Jesús nos haga bien, son decisiones de futbol, que toma el presidente y nada más. Hoy los insultos me los llevo yo, hay que ponerle el pecho a las balas, pero no creo que Jesús tenga que ver”, declaró en conferencia.

Pumas comenzó ganando el encuentro con gol de Dinenno en los minutos iniciales. Sin embargo, los ‘Diablos Rojos’ revirtieron el panorama e hicieron respetar su localía. Además, el autor del gol recibió la tarjeta roja por diversos reclamos de manera airada en el terreno de juego.

“No ganamos y el resultado condena, la situación es muy complicada. Dinenno tuvo un cruce con el señor delegado de la federación y el árbitro lo expulso pensando que se lo dijo a él, no tengo otra información”, explicó.

Lillini fue claro con el orgullo que siente por sus dirigidos. Asimismo, dejó saber que existe preocupación por lo que sucede en el equipo. Sin embargo, considera también que se debe rescatar las cosas buenas de este duelo para poder evitar los errores en otros encuentros que corresponden a la Liguilla.

“No sumamos, volvemos a estar abajo, preocupa a todos. Preocupa, entristece, frustra, tenemos que dar vuelta a la página, rescatar las cosas sobresalientes y seguir adelante porque se aproxima la mitad del torneo y tenemos que hacer una mitad casi perfecta si queremos cumplir el objetivo de Liguilla”, apuntó.

