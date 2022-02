Siete fechas han transcurrido desde el inicio de la Liga MX 2022 en el Torneo Clausura y los nombres que han dejado el cargo de director técnico no son pocos. La reciente salida de Javier Aguirre de Monterrey suma a cinco la lista de despidos en un torneo que no ha llegado ni a la mitad. Atlético San Luis, Necaxa, Querétaro, Santos y Monterrey son los equipos que han optado por un cambio de timón con el objetivo de mejorar los resultados.

Marcelo Méndez (Atlético San Luis)

Con solo tres jornada, Marcelo Méndez fue el primer técnico en decir adiós al torneo. Su cese de Atlético San Luis se dio luego de tres derrotas y ningún gol a favor. A pesar de lograr el repechaje en el torneo anterior, este certamen no tuvo los mejores resultados. En su lugar llegó el campeón olímpico con Brasil en Tokio 2020, André Jardine, quien apenas ganó su primer partido frente a Monterrey. Hoy el San Luis es décimo cuarto de la clasificación con seis puntos.

Pablo Guede (Necaxa)

Al término de la jornada 4 en la Liga MX, Pablo Guede fue despedido de Necaxa luego de conseguir una victoria y tres derrotas en cuatro fechas. Su periodo inició desde el Apertura 2021 y dirigió 10 partidos con tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Tras su destitución, la directiva optó por Jaime Lozano para tomar la dirección técnica. ‘Jimmy’ acumula un triunfo, un empate y una derrota marchando en el décimo tercer puesto con siete puntos.

Leonardo Ramos (Querétaro)

En la fecha 4, también hubo otro movimiento de entrenador. Leonardo Ramos dejó el cargo y salió de Querétaro con dos empates y la misma cantidad de derrotas. El uruguayo se encargó de dirigir 15 partidos con tres triunfos, tres empates y cinco juegos perdidos. Hernán Cristante entró en su lugar y ya tiene a la escuadra en zona de repechaje tras empatar ante Pachuca y Querétaro y luego vencer al Mazatlán.

Pedro Caixinha (Santos)

En la previa de la Jornada 7, Santos Laguna terminó eliminado de la Concachampions League y esto significó el despido de Pedro Caixinha como técnico del conjunto ‘guerrero’. Los de Torreón siguen último en el torneo con dos empates y cuatro derrotas. La eliminación del certamen internacional fue ante Montreal.

Javier Aguirre (Monterrey)

La situación del ‘Vasco’ en Rayados era insostenible y se rompió la relación entre la hinchada y directivos luego de caer en casa ante Atlético San Luis. Aguirre no superó expectativas en dos torneos y medio que dirigió a Rayados porque no pudo ser protagonista. La temprana eliminación en el Mundial de Clubes levantó la presión en el equipo que no logró recomponer el rumbo en la Liga MX.

