Campeón con León en el torneo Apertura 2020 de la Liga MX y autor de uno de los goles en la final contra Pumas, Emmanuel Gigliotti viene dando que hablar en México luego de que este confesara que jugó la final infectado de COVID-19. Como bien se recordará, el atacante argentino fue pieza clave en la obtención del título de la ‘Fiera’ al anotar el primer gol de dicho encuentro.

En una entrevista con TyC Sports, Gigliotti explicó que no supo que era portador del virus hasta un día después de la final, fecha en la que se realizó una prueba PCR para viajar a su país: ‘‘Al otro día me iba para Argentina, me hago el PCR que me piden en Argentina y salgo positivo, entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho’', contó.

Emmanuel Gigliotti, además, dijo que el caso no fue reportado por León ni por la organización de la Liga MX, por lo que es imposible que exista algún tipo de sanción ahora que se sabe la verdad. Por otro lado, el argentino no pudo evitar hablar de su fichaje por la ‘Fiera’ a mitad del año pasado y de su participación en la final contra Pumas, donde anotó dos goles.

“En junio me vengo para acá (León), para el equipo que mejor juega en México, pero le faltaba esa gota de suerte, había perdido una final, tuve la suerte de llegar y cooperar en la final con dos goles para salir campeón. Y jugué una Final, sin saberlo, contagiado’’, sentenció el atacante de 33 años, que espera repetir lo hecho a finales de 2020 en este Clausura.

Protagonista de siete goles en 21 partidos disputados con León, Gigliotti atravesó por uno de sus mejores momentos como jugador el semestre pasado, actuación que redondeó gracias a sus goles anotados en la final contra Pumas, tanto en la ida como en la vuelta. En cancha de los ‘Felinos’, el argentino puso el 1-1 final a favor de los suyos, mientras que en el estadio de la ‘Fiera’ anotó el primero de los dos tantos con los que su equipo saldría campeón.

Esta temporada, León no empezó de la mejor manera el Clausura 2021, puesto que cayó en su debut a manos de Tigres, y empató sin goles ante Pachuca. No obstante, la ‘Fiera’ obtuvo su primera victoria a costa del Atlético San Luis (3-1), con lo que ahora marcha en la decimotercera casilla del campeonato, con dos partidos menos que el resto de la clasificación. ¿Remontará su mal arranque?