Esteban Andrada fue presentado como nuevo jugador de Rayados de Monterrey junto a Duván Vergara para reforzar a Monterrey en la Liga MX de cara al Apertura 2021. El arquero argentino y el extremo colombiano se pronunciaron por primera vez. Andrada llega desde Boca Juniors y Vergara de América de Cali.

En el marco de la presentación, la presión es mayor para Andrada porque viene de un equipo grande como Boca Juniors. A sus 30 años cuenta con trayectoria en el fútbol argentino y ahora afrontará el nuevo reto de la Liga MX. Eso sí, el arquero fue preguntado por la presión que siente al reemplazar al guardameta Hugo González que no tuvo la mejor temporada y fue criticado por sus errores.

“Presión tenía mi viejo cuando tenía que buscar la comida para todos los chicos, yo me divierto dentro de la cancha; en ese sentido me vas a ver muy tranquilo en todos los aspectos. Después, sé que el arquero convive con los errores, si te patean tres veces y te hacen tres goles es obvio que la gente se te pone en contra. Es así, pero uno se prepara para achicar el margen de error lo mayor posible y que no suceda”, declaró.

Sobre la seguridad en el arco, Andrada tiene buen puesto el objetivo como guardameta. Buscará demostrar seguridad que requiere el equipo bajo los tres palos. Es consciente también que llega para ocupar la posición de portero titular y debe afrontar varios torneos en paralelo.

“Con ganas de arrancar, de demostrarle a mis compañeros esa seguridad que quieren, sabemos que siempre entrar con el pie derecho a un club es súper importante, porque uno se encariña con la gente, la institución, ojalá que pueda entrar con el pie derecho. Lo más importante es demostrarle seguridad a mis compañeros, que ahí arranca después la confianza de todos y después demostrar partido a partido para qué estamos”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se enfrentarán dos de los mejores jugadores del mundo y que se han destacado en la presente Copa América. De un lado estará Lionel Messi y del otro Neymar, en la gran final entre Argentina y Brasil por el título del torneo.