Hernán Cristante se mostró incómodo por el resultado de su equipo y el arbitraje del partido por la Liga MX. El técnico no ocultó su ‘bronca’ por el penal cobrado con intervención del VAR. La molestia es mucho mayor porque el penal terminó en una anotación del Atlético San Luis que derrotó a Toluca en el Estadio Nemesio Díaz.

El estratega calificó la jugada dentro del área como “extraña”, especialmente después de que la primera decisión del silbante central, había sido no pitarla. “Es una jugada extraña, para mí no hay penal. La cobraron desde arriba (VAR), esas cosas pasan, ya nos pasó con Luis García. Lo digo con todo el sentimiento de bronca porque no es la primera vez, pero nosotros tenemos que superar eso y seguir adelante”, apuntó.

Asimismo, en conferencia de prensa siguió comentando sobre el partido de hoy. Cristante no echa toda la culpa al cuerpo arbitral porque también cree que el equipo no fue claro al momento de atacar. “No puedo culpar al arbitraje, pero sí han sido quisquillosos. Nosotros no somos un equipo que golpea, pero da la sensación de que nos catalogan”, señaló.

“No estuvimos finos a la hora de definir. Nos faltó claridad. La paciencia se convirtió en algo en contra. Tenemos que volver a equilibrar eso para poder terminar las jugadas. No culparé a nadie de esta derrota salvo a mí mismo”, agregó.

Toluca cae ante Atlético San Luis

El argentino Germán Berterame convirtió este domingo un doblete con el que guió el triunfo del Atlético San Luis por 1-2 en casa del Toluca, y llegó a ocho anotaciones para ser el líder de los goleadores del torneo Apertura 2021 mexicano.

En la reanudación de la décima jornada, el español Ian González descontó por el Toluca, que dejó ir la posibilidad de bajar del primer lugar al América del entrenador argentino Santiago Solari y se mantuvo en el segundo con 20 puntos, a uno del líder.

