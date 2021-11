Los dos partidos perdidos por la Selección de México en la última fecha han despertado las críticas de muchos referentes y es normal que se juzgue el proceso de Gerardo Martino. En esta ocasión, Jorge Campos se refirió al actual técnico y también sobre lo que viene sucediendo en la Liga MX con el cupo para jugadores extranjeros y cree que no se están haciendo bien las cosas.

Las derrotas de México ante Estados Unidos y Canadá los tienen en el tercer lugar del Octagonal Final con 14 puntos, donde Jorge Campos piensa el Tri seguirá sufriendo si no se modifican algunos hechos. En declaraciones a ESPN, se refirió también a que el exceso de extranjeros en la Liga MX reduce opciones de ver crecer a nuevos valores.

“En mis tiempos había cuatro como límite, pero se trataba de jugadores de súper gran nivel que les enseñaban a los chavos a crecer futbolísticamente. Nosotros no avanzamos y seguimos en lo mismo. Si esto continúa, en el futuro no va a haber jugadores para la selección, vamos a tener problemas. No hay chance para los chavos, no tienen fogueo”, dijo el Brody.

Siguiendo las declaraciones, Jorge Campos habló que los métodos de la Selección Mexicana se mantienen en lo mismo y no hay una forma de cambio porque considera llevan “30 o 40 años haciendo lo mismo” y que Canadá junto a Estados Unidos los han superado.

“El sistema de hacer las cosas es el mismo de siempre. Se sigue haciendo lo mismo desde hace 30 o 40 años y la prueba está en que la Liga MX. Cuando pasa esto (mala racha), vamos contra los entrenadores, contra los jugadores, y más sobre los entrenadores; así es nuestro futbol, que no hemos entendido que lo más importante es lo deportivo”, sentenció Jorge Campos.

La Selección de México ya no tiene compromiso pendientes en este 2021 y para el año 2022 tendrá la misión de remontar el momento en el cual se encuentra. El camino parece ser complicado porque se encuentran con el mismo puntaje que Panamá que es cuarto con el mismo puntaje, pero con menor diferencia de goles. La dura misión es de Gerardo Martino, de quien ya piden su renuncia.





