Cruz Azul no pudo ganar en la última fecha ante Chivas de Guadalajara, los dirigidos por Juan Reynoso sufrieron un gol agónico de Sepúlveda que les quitó la oportunidad de obtener tres puntos. Esta acción generó malestar en el técnico peruano que confesó el equipo siento impotencia y frustración por lo que viene sucediendo en las últimas fechas de la Liga MX.

“En dos minutos, nos pudimos haber metido con 22 puntos en tercero o cuarto, con un partido menos. Hay una evolución, eso nadie lo puede negar y la distracción es la que nos tiene con esa sensación de impotencia y frustración”, admitió el técnico que salió campeón la temporada pasada con Cruz Azul.

Si bien es cierto, no se escudó en ello para explicar la falta de resistencia de su conjunto en el tramo final del juego, sí tuvo una queja para las condiciones del césped del Estadio Akron que influyeron en el desarrollo del juego y el último que los vio caer empatados.

“Increíble que se pueda jugar en estas condiciones de cancha, pero la gente correspondiente tomará medidas. Con todo respeto, en esta liga, tendríamos que tener mejores canchas donde jugar. Un partido que ya estaba controlado, cerrado y en una distracción nos lo empatan”, reiteró.

A pesar del empate, ‘La Máquina Cementera’, mantiene sus aspiraciones de finalizar entre los cuatro de la tabla general. Eso sí, debe de ganar sus tres duelos restantes. Aunque esta necesidad se ve amenazada por la ausencia de jugadores que están considerados por Gerardo Martino para la Selección de México.

“No nos han confirmado nada hasta ahora, ojalá que no (nos quiten jugadores). Todo el torneo hemos estado batallando con ausencias y hoy, que no es Fecha FIFA, creo que no sería lo ideal. Nosotros hemos prestado jugadores para Copa Oro, Olímpicos, etc., y hoy que es el cierre de torneo, ojalá prime el sentido común y la colaboración con un equipo que ha dado cuando han necesitado jugadores en selección”, finalizó.





