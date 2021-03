Los bajos salarios en el fútbol femenino son una recurrente, pasa en casi todos los países. En esta ocasión, el problema llegó a la Liga MX Femenil cuando la ex portera, Balbina Treviño, declaró que una jugadora se quedó sin dinero porque su sueldo es muy bajo y no alcanza para pagar servicios básicos. Ella paga la renta y otros servicios donde vive, pero cuenta que no le alcanza ni para la luz.

Balbina Treviño no mencionó el nombre de la jugadora para resguardar su identidad y evitar algún problema futuro. Tampoco dijo el equipo al cual pertenece. Eso sí, solicitó a la dirección de la Liga MX Femenil que tome mucho más atención al resto de casos para regular los reglamentos y que las jugadores sientan que van a percibir una base salarial totalmente útil.

“Es increíble que una jugadora de Primera División no pueda cumplir con los gastos básicos para poder jugar futbol. ¡URGE BASE SALARIAL QUE DIGNIFIQUE LA PROFESIÓN! , expresó en su cuenta de Twitter la ex portera de Necaxa y de Rayadas de Monterrey.

¡URGE BASE SALARIAL QUE DIGNIFIQUE LA PROFESIÓN!🤬 pic.twitter.com/xoBGtVzBYm — Balbina Treviño (@balbinama7) March 22, 2021

Según el reglamento de la Liga MX Femenil, cada equipo es libre de ofrecer el salario para las jugadores y no existe un mínimo o máximo oficial. Esto permite que los clubes pongan sus propias restricciones o limiten en temas de sueldo. Eso sí, algunos se hacen públicos y es notorio que la cantidad es insuficiente para que una jugadora se dedique, de manera íntegra, a ser profesional.

Este tema viene siendo seguido por algunas autoridades y no es la primera declaración pública que este sueldo es muy bajo. Alicia Cervantes, actual goleadora de Chivas, denunció hace dos años que el sueldo de 1500 pesos en Atlas era insuficiente para tener una vida como profesional. Aquel reclamo no tuvo mayores soluciones y es notorio que el problema de sueldo se mantiene.

