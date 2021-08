Luego de la eliminación temprana de Tigres en la Leagues Cup, Miguel Herrera ha mostrado mucha molestia porque no vio el mejor rendimiento en sus jugadores porque cayeron goleados por 3-0 ante Seattle Sounders. El popular ‘Piojo’ declaró todas las falencias que fueron notorias en el transcurso del encuentro, pero también explotó al decir que “el que no corra en este equipo, no jugará”. Esto, en referencia a la falta de intensidad en el juego.

“Estamos dejando de hacer cosas en la cancha, dejar de correr y ellos no paran, aprovecharon nuestros errores, fueron más intentos, si no hay intensidad, jugaré con los que sean intensos. El que no corra en este equipo, no jugará, si queremos que el equipo sea dinámico, tenemos que correr”, declaró el técnico de Tigres UANL que también ha tenido un paso por la selección mexicana.

En referencia al equipo que presentó ante Seattle Sounders, Herrera no buscó justificarse en los nombres jóvenes que integraban la oncena titular porque eran un número reducido.

“El equipo que se presentó en la cancha, hay dos jóvenes nada más, no es de que teníamos chavitos, el equipo debió mantener un mejor ritmo, mejor orden; tenemos que priorizar el esfuerzo, porque no lo estamos haciendo parejo”, declaró manifestando su molestia.

Para Herrera, esta eliminación solo servirá para pasar la página y mantenerse enfocado en lo que resta de la Liga MX. Eso sí, espera que la Leagues Cup tenga cierto fortalecimiento para que no se muestre como un escenario hostil para los mexicanos. Es más, hizo énfasis en las designaciones arbitrales.

“A los árbitros no les gusta que los mexicanos ganen, los panameños siempre traen algo en contra de los clubes mexicanos y la Selección Mexicana. Ojalá el torneo vaya tomando mayor fuerza, si se puede ida y vuelta sería más atractivo, ver a la MLS jugando en las canchas mexicanas”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR