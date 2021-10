En la previa del encuentro ante América por la Jornada 15 de la Liga MX, Miguel Herrera brindó declaraciones antes de ir al Estadio Azteca y recordó algunos pasajes que son sancionados como los gritos homofóbicos. Para el ‘Piojo’ este tipo de situaciones no son parte de un insulto y pertenecen a la cultura mexicana, pero si pide a los aficionados que no lo sigan haciendo por un bien común.

“La situación del grito lo he dicho miles veces, en FIFA lo han tomado como si fuera un insulto y en México no lo es, no es uno como tal, para cualquier cosa usamos ese adjetivo”, indicó el técnico de Tigres que llegó al club esta temporada y enfrentará a su ex equipo América.

Si bien es cierto, Miguel Herrera cree que no existen insultos, llama a los aficionados para que comprendan que esto es algo prohibido por la Liga MX en los últimos torneos y no debería de repetirse porque altera el orden cambiando el ambiente de los partidos.

“Tenemos que entender como aficionados que hay un organismo que le parece una mala decisión ese grito, que lo ven como malo y tenemos que entender, no queremos castigar a nuestro fútbol o castigarnos a nosotros mismos haciendo la tontería de repetir eso. Ya se dieron cuenta que no es la FMF, ni los mexicanos que queremos castigarnos sino un ente externo al fútbol mexicano y rige el fútbol mundial, tendríamos que hacer caso”, destacó.

Por último, Herrera busca que los aficionados mejoren su comportamientos y eviten sanciones fuertes como el término de un partido: “Es momento de ponernos la pilas todos y erradicar eso, llega el momento en que los porteros lo hacían de broma para salir de eso, no seamos tontos y dejemos de hacer cosas que no nos llevan a nada”, indicó.





