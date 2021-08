Tigres empató 1-1 con Puebla por la Liga MX y acumula cuatro partidos sin conocer la victoria. La situación se presta para las críticas y el director técnico se encargó de asumir la culpa de lo que está sucediendo. El objetivo no es empatar, pero considera que el resultado no es malo para su beneficio, pero es su responsabilidad. Además, calmó a la afición diciendo que pronto habrá satisfacciones.

“No es malo, no puedo decir que sea malo pero no es lo que pretende este equipo, veníamos con la idea de sumar de a tres, se suma pero no es nuestra idea. El responsable de esta situación soy yo, no hay que buscar culpas. Sé que la gente está molesta, pero al final, estoy seguro que vamos a terminar dándoles una gran satisfacción”, declaró en conferencia.

Un factor que influencia en el rendimiento de Tigres son las expulsiones. El equipo ‘felino’ suma la estadística de tres jugadores expulsados en cuatro partidos jugados. Para el ‘Piojo’ es necesario comenzar a revertir esta situación porque les puede cobrar factura en el desarrollo de la Liga MX.

“Venimos remando de atrás. Tenemos que ser más contundentes, es cosa de trabajo. Tenemos que ser conscientes que no podemos regalar hombres en la cancha porque nos está costando trabajo”, manifestó.

Tigres 1-1 Puebla

Los Tigres rescataron el empate 1-1 ante el Puebla en el estadio Cuauhtémoc este viernes en la continuación de la cuarta jornada del torneo Apertura-2021 del fútbol mexicano.

En tiempo de compensación del primer tiempo, el equipo poblano tuvo un penal a favor. El venezolano Fernando Aristeguieta lo convirtió en el 1-0 al minuto 45+6 con un tiro a la izquierda del portero argentino Nahuel Guzmán que adivinó la trayectoria de la pelota, pero no alcanzó.

Al 56, el colombiano Luis Quiñones se esforzó por una pelota que parecía se le escapaba y la jaló hacia el centro del área chica donde apareció el uruguayo Nicolás López para firmar el 1-1.Con este empate, el Puebla llegó a dos puntos y los Tigres a cinco unidades.

