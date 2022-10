La Liga MX es uno de los campeonatos latinoamericanos con mayor reconocimiento, más allá de los grandes jugadores o equipos que participan en ella, el nivel de juego que podemos ver en partidos, nos hace creer que el futbol mexicano es una de las ligas top en el mundo. Sin embargo, no todos no tienen la misma opinión, como es el caso de Mister Chip.

Para Alexis Martin Tamayo, mejor conocido como Mister Chip, el formato de competencia de nuestro balompié, es “una basura”, haciendo referencia al Repechaje que da acceso a la Liguilla, porque es una burla que un equipo ubicado en el lugar 12 pueda ser campeón, quedando a 15 o 20 puntos del líder general.

“Lo he dicho muchas veces y me ha tocado que la gente se enfade conmigo en redes, pero es mi percepción. El formato de la Liga MX no me gusta, me parece una basura. No entiendo que un campeonato en el que se debe premiar la regularidad exista eso de la Liguilla”, aseguró en entrevista con el famoso Werevertumorro.

“No es posible que un equipo acabe 12° y quede campeón o llegue a la Final, o que el América hace poco batió todos los récords y se quedó afuera en Liguilla por el gol de visitante, por Dios”, agregó el estadista español.

Liga MX hace ‘mentalmente débil’ al futbolista mexicano

Mister Chip siguió arremetiendo contra el manejo de la competencia dentro de la Liga MX. Hasta citó como ejemplo los Mundiales, en los que siempre, por una u otra razón, México termina eliminado en Octavos de Final por distracciones o desconcentraciones, achacando esto a la falta de rigor competitivo.

“Este formato fomenta la mediocridad, la vagancia y la debilidad mental del jugador mexicano. Estás en un torneo que dura solo cinco meses y en realidad solo importa el último mes, promueve la mediocridad y la mentalidad de que solo lo último vale”, comentó.

“¿De qué se trata una Liga, de que sea campeón el mejor o que sea algo divertido para el espectador? Porque si quieren diversión hagámoslo al revés, que el último lugar sea campeón y ahí tienen sus cosas raras”.

¿Existe justicia?

De las últimas 10 Liguillas, curiosamente en cinco de ellas el equipo que salió campeón fue el que había conseguido más puntos en la campaña regular. En las otras cinco, se coronó el equipo que cerró la serie como visitante.

