Cuando el Repechaje parecía levantar el nivel de la Liga MX y comenzar con el pie derecho lo que sería la Liguilla, esta comenzó de manera agridulce porque sus dos primeros duelos terminaron sin goles. Este fue el caso de Pumas vs. América y Rayados vs. Atlas en una situación que presenta ligera ventaja para los dos mejores equipos (Águilas y Zorros) en la etapa regular.

En este contexto, el gol de visitante ya no se muestra como un factor de desempate. Esto beneficia a los equipos que terminaron arriba en la tabla general. Si en los partidos de vuelta se mantiene la paridad (como el empate sin goles), avanzará el equipo que haya quedado más arriba en la tabla general

De esta manera, para América y Atlas saquen solo les basta con conseguir un empate en su casa para poder avanzar a las semifinales del Apertura 2021. Estos dos choques se jugarán en el Estadio Azteca y el Estadio de Jalisco el mismo día. Todo puede pasar.

El gol de visitante ha desaparecido hasta en la instancia de la final. A pesar de haber sido implementado desde 2012, este ya dejó de ser un criterio de desempate porque solamente contarán la racha de victoria o la posición en la tabla general cuando la serie ha quedado empatada.

En el Repechaje del torneo se presentó un partido que terminó en empate. Puebla vs. Chivas regalaron un gran espectáculo que terminó en la instancia de penales. El criterio solo aplicaba para aquella fase. Podría volver a entrar en juego hasta la final, donde ya la posición en la tabla general deja de contar, más que para ver quien tiene el partido de vuelta en su casa.

La instancia decisiva para saber quienes clasifican a la final, empieza con América vs. Pumas y Atlas vs. Monterrey. Para este domingo 28 de noviembre, Puebla vs. León y Santos vs. Tigres se verán las caras y definirán a los otros dos clasificados a las semifinales del certamen.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR