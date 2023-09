Un juego de pronóstico reservado en el estadio Jalisco. Atlas recibe a Tigres este domingo 17 de septiembre, en el marco de la octava jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El conjunto ‘rojinegro’ viene de caer ante el líder Atlético de San Luis como visitante y no puede ceder más puntos si no quiere salir de la zona de liguillas. Por su parte, Tigres goleó 5-0 a Querétaro en la última jornada y está a solo 2 puntos de la cima. Este partido no irá por TV abierta y únicamente será transmitido en ViX Premium, Afizzionados o Fútbol Libre TV. Recuerda que se jugará el domingo desde las 19:00 horas CDMX.

Posibles alineaciones de Atlas vs. Tigres

Atlas: C. Vargas; L. Reyes, G. Aguirre, M. Nervo, J. Abella; J. Zapata, A. Rocha, J. Márquez; J. Guzmán, A. Solari y J. Caicedo.

Tigres: N. Guzmán; J. Aquino, D. Reyes, Samir, J. Angulo; R. Carioca, F. Gorriarán, S. Córdova; L. Quiñones, R. Fulgencio y Gignac.