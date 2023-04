Lionel Messi, con 35 años de edad, sigue dejando su huella en el mundo del fútbol como una de las estrellas más destacadas y considerado por muchos como el mejor. Su carrera ha sido una historia de éxitos, habiendo ganado prácticamente todo. Recientemente, se ha descubierto un hecho desconocido acerca del argentino que ha sorprendido a muchos: estuvo muy cerca de jugar en la Liga MX, pero terminó siendo rechazado, por lo que la incorporación no pudo concretarse.

‘La Pulga’, actualmente, se encuentra en la última etapa de su ejercicio profesional, pero antes de eso hubo posibilidad de verlo jugar en la liga mexicana. Un hecho que, a día de hoy, sería imposible, ya que su camino parece más encarrilado hacia un posible regreso al FC Barcelona o un posible fichaje en la Major League Soccer (MLS). ¿Pero por qué el sudamericano no llegó a tierras aztecas?

¿Qué equipo de la Liga MX pudo fichar a Messi?

Anselmo Alonso, un reconocido analista deportivo, reveló que la Pulga estuvo a punto de unirse al Necaxa, de acuerdo a la información difundida por ‘W Deportes’. Este hecho pudo haber cambiado completamente la historia del jugador, del club en mención, de la de muchos aficionados de los Rayos y de la misma liga.

Cuando Lionel llegó a las categorías juveniles del Barcelona, los responsables del Barça buscaban una forma de que el deportista adquiriera más experiencia antes de ser incorporado al primer equipo, ya que consideraban que aún no estaba preparado. Por esta razón, se barajó la posibilidad de cederlo a otro club y los ‘necaxistas’ fueron uno de los que se interesaron en el delantero.

¿Por qué Messi fue rechazado por el Necaxa?

A pesar de que el cuadro de ‘Los Rayos’ estaba seriamente entusiasmado en contratar al atacante, el traspaso finalmente no se concretó. De acuerdo con los reportes, a los directivos ‘Electricistas’ no les convenció de que el ‘Messiah’ solo era considerado en las inferiores del ‘Barza’. Por lo tanto, el fichaje no se terminó de finiquitar.

El hecho de no haber contratado a ‘Leo’ pudo haber sido una gran decepción para el conjunto mexicano, ya que el futbolista demostró su increíble talento a una temprana edad, lo que lo llevó a debutar en el primer plantel catalán con tan solo 17 años. Desde entonces, todos hemos sido testigos del asombroso ascenso y éxito del rosarino.

Después de una carrera impresionante, ‘El Rey Leo’ ha conseguido ganar todos los títulos disponibles tanto a nivel local como internacional en Europa. En el reciente Mundial de Qatar 2022, logró cumplir su sueño de levantar la Copa del Mundo junto a su selección, lo que lo llevó a un nivel aún más alto en el mundo del fútbol, igualándose a otras leyendas del deporte.

