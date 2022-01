El argentino Lucas Passerini rompió su vínculo con Cruz Azul y ahora será jugador libre. De esta manera, es una de las nuevas bajas de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2022 en la Liga MX. Sin embargo, esto parece no afectar al esquema del técnico Juan Reynoso porque no venía siendo considerado en las últimas semanas y no era parte de los planes para la presente temporada.

De acuerdo con diversos medios, Lucas Passerini ya rescindió su contrato con Cruz Azul; una situación que se ha dado entre ambas partes. De forma que ya como futbolista libre su futuro apunta para regresar a Chile donde ya triunfo con el Palestino, precisamente equipo de dónde lo compraron.

El paso por Cruz Azul no fue el mejor para Lucas Passerini y ahora quedó libre de vínculos. El futbolista tuvo poca participación con La Máquina y en la Liga MX. Sus dos cesiones con Necaxa y Atlético San Luis evidencian que tampoco pudo brillar en la posición de delantero.

Passerini tenía contrato hasta diciembre de 2022 con Cruz Azul. Ahora que fue rescindido, se encuentra como agente libre y será un ahorro para los de La Noria que no lo veían como prioridad en esta temporada y Juan Reynoso no lo tenía entre sus planes.

A pesar de la salida de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, el futbolista Passerini no tenía ya lugar dentro de la plantilla; Bryan Angulo y Santiago Giménez se quedaron como los delanteros titulares en la plantilla. Por otro lado, la incorporación que de Iván Morales, que llega procedente de Colo Colo, lo coloca como el tercer delantero a disposición para la Máquina.





