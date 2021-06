Tras su buen papel en el Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, Luis Romo se han convertido en uno de los mejores jugadores del elenco dirigido por Juan Reynoso. Debido a esto, el atacante aseguró estar listo para dar el gran salto a Europa, e incluso reveló que existen algunos equipos que ya lo tienen en la mira.

Tras conseguir el campeonato con la ‘Máquina Cementera’, el futbolista viajó a Denver, Estados Unidos, para sumarse a los entrenamientos de la Selección de México de cara al duelo ante Costa Rica por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. En una rueda de prensa, el defensa habló sobre su futuro y mencionó que su principal objetivo es jugar en el viejo continente.

“Tengo ese sueño muy presente, mi edad no era la más adecuada. Hoy me siento con las capacidades de ir a Europa y ganarme un lugar, soy un jugador completo. Mi cláusula no está tan alta para lo que hemos logrado y hoy no hay nada que se pueda palpar para salir, pero ya estoy en el ojo de varios clubes. No me dicen cuales, pido que me digan cuando hay algo cercano. No me gusta distraerme antes de tiempo, me gusta enfocarme, estar listo y asumir de la mejor manera”, declaró para TUDN.

En cuanto a la directiva de Cruz Azul, Romo aseguró que cuenta con el respaldo de la dirigencia en caso llegue una oferta de Europa. Además, su clausula de recisión no es tan elevada con respecto a su nivel mostrado en los últimos encuentros con los celestes.

“Mi cláusula está abajo de diez (millones) y la directiva me ha dejado esa tranquilidad de apoyarme a salir, me han externado que para ellos también sería un sueño y existe esa posibilidad. Son personas muy amables que me ven triunfando fuera de México y eso me tiene muy tranquilo y si llega una oferta que se acerque a la cláusula me den la oportunidad de salir y consolidarme como futbolista”, aclaró.

Por último, los aficionados de la ‘Máquina’ consideran a Romo un elemento importante del plantel que terminó con la sequía de 23 años sin títulos en la Liga MX. En esta temporada, llegó a disputar 1,562 minutos en el Torneo Clausura donde anotó en tres ocasiones, uno de ellos en la final de ida ante Santos Laguna. Su polifuncionalidad lo convierte en un jugador atractivo, puesto que puede jugar como defensa central, mediocentro o de interior.

