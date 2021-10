Luis Romo es uno de los jugadores más importantes en Cruz Azul, en el mediocampo muestra seguridad y esto ha llevado a ‘La Máquina’ a lograr puestos importantes desde la temporada pasada en Liga MX y, aunque está es la excepción, Romo se encuentra en la órbita de equipos europeos para reforzar plantillas. Sin embargo, parece que todo quedará en rumores porque el mexicano se encargó de desmentirlo.

“Son sólo rumores. Salen muchas cosas, pero siempre son pláticas, no me gusta ir más allá de lo que me toca. Espero hacer un gran partido el fin de semana y conseguir cosas importantes con Cruz Azul”, sentenció Romo en conferencia de prensa previa al encuentro del domingo ante América.

El centrocampista es sincero y sabe que por lo demostrado, Cruz Azul está cerca del repechaje, pero visualiza un fin de torneo positivo, ya con el plantel completo para encarar la Liguilla.

“Ahorita estamos yo creo que en un nivel al 50 por ciento o hasta menos de lo que hemos desarrollado como equipo porque a lo mejor daremos picos individuales algunos y también damos picos para abajo otros y entonces, creo que tenemos que ser un equipo muy regular para llegar a la Liguilla bien y alcanzar nuestro nivel”.

El mediocampista de Cruz Azul se mostró sincero sobre la posibilidad de jugar un repechaje para acceder a la siguiente fase de la Liguilla. “El hecho de del repechaje, con el rendimiento que hemos tenido, no está tan lejos. Tenemos que meternos dentro de los cuatro primeros, pero sino, tenemos otra oportunidad. Siempre es importante cómo llegues”, sentenció.





